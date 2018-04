Bursa locurilor de muncă. IT-iştii şi inginerii navali, la mare căutare

Bursa locurilor de muncă. IT-iștii și inginerii navali, la mare căutare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat, vineri, la campusul Universității „Ovidius” din Constanța, Bursa Generală a Locurilor de Muncă.La acest eveniment, au fost invitați să participe peste 80 de angajatori, dintre aceștia în ziua bursei prezentându-se un număr de 65, care le-au oferit celor aflați în căutarea unui loc de muncă un număr de aproximativ 2.500 de joburi. Numărul persoanelor participante a fost de circa 900, 163 dintre acestea fiind încadrate pe loc, alte 579 fiind selectate în vederea angajării.Ca în fiecare an, ofertele pentru persoanele cu studii superioare au fost sărăcăcioase (40). Pentru că până la deschiderea sezonului estival nu a mai rămas foarte mult timp, hotelierii au avut cele mai multe standuri, ei îmbiindu-i pe șomeri cu posturi de recepționeri hotel, cameriste, ospătari. La mare căutare au fost și tehnicienii IT, brutarii sau inginerii de nave.Totodată, a fost organizat un punct de informare și consiliere profesională, precum și un punct de informare cu privire la posibilitățile de reconversie profesională.Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), Gheorghe Bușu, a declarat că, față de edițiile anterioare ale acestui eveniment, a remarcat cu mare plăcere că tot mai mulți angajatori au răspuns invitației.„Ca și până acum, au predominat locurile de muncă în turism, mai mult de jumătate dintre firmele participante provenind din acest domeniu, iar ca noutate, la bursă au participat și o firmă axată pe fabricarea produselor chimice și o altă firmă italiană cu sediul în județul nostru, care angajează vorbitori de limba italiană”, a declarat șeful AJOFM.Cel mai puțin căutați au fost agenții economici din industria textilă, care, se pare că își găsesc foarte greu oameni.„Noi am încercat să organizăm mereu cursuri de formare în acest domeniu de activitate, dar fără prea mare succes. Probabil că lumea vrea ceva mai ușor. Pe de altă parte, este un adevăr că nici angajatorii nu depun eforturi ca să-și fidelizeze salariații. Probabil că ei încă sunt obișnuiți să ofere acel salariu minim pe economie”, a mai spus Bușu.Prezent la eveniment, primarul Decebal Făgădău a declarat că problema locurilor de muncă este o problemă pe care o cunoaște de mult timp.„Evident că întotdeauna, înainte de deschiderea sezonului estival, crește oferta în industria Horeca, dar chiar și așa, în Constanța există șanse mari să găsești un loc de muncă bine plătit și în care patronatul, împreună cu mediul de formare, iată, începe să colaboreze. Mă bucur că bursa oferă un prilej de întâlnire între cerere și ofertă, dar mă îngrijorează, în schimb, rezultatul, pentru că nu întotdeauna după ce sunt ofertate locurile de muncă, sunt și ocupate. Din păcate, nu sunt solicitări prea multe pe studii superioare, tocmai de aceea cred că pe viitor este nevoie de o planificare mai atentă a formării forței de muncă și de asemenea este nevoie de o promovare, pentru că, pe vremuri, te puteai angaja oriunde, dacă spuneai că ai fost ospătar la Mamaia, ori este exact ce vreau să reînviem împreună. De asemenea, șantierele de peste tot în lume se bat pe cei care au lucrat în șantierele navale românești. Vedeți, spre exemplu, că Șantierul Naval Constanța are 200 de locuri de muncă la această bursă, dintr-un total de 2.500 oferte câte sunt disponibile azi la bursă și gândiți-vă că nu ei nu au o activitate sezonieră”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul Decebal Făgădău.