Bunicii se răzvrătesc! „Am fost mințiți că vom fi vaccinați primii!”

„O activitate pe care o făceam cu drag şi dragoste, de a ne lua nepoţii de la şcoală şi a sta cu ei până vin părinţii de la serviciu, a devenit un factor de stres pentru foarte mulţi dintre noi, mai ales în condiţiile în care nu am reuşit să ne vaccinăm împotriva COVID-19. Medicul de familie nu s-a ocupat, iar noi nu am prins linie, nu am ştiut cum să procedăm pe internet. Până când am reuşit, s-au ocupat locurile la Constanţa şi la centrele din judeţ. Şi de atunci nu au mai fost locuri disponibile. De fapt, tot ce s-a spus, că bătrânii vor fi vaccinaţi cu prioritate, s-a dovedit a fi o minciună. În realitate, ei nu se pot programa şi nici nu se ştie când vor putea din nou”, ni s-a plâns Ioana S., o bunică din Constanţa.





Oamenii sunt revoltaţi şi consideră că sunt puşi în pericol chiar de către autorităţile care le-au promis că îi vor proteja.



„Este foarte bine că s-au deschis şcolile, dar ce facem cu bunicii? Trei sferturi din copiii din clasa nepoţelei mele, care este la pregătitoare, stau după şcoală cu bunicii, până după-amiază. Le dau să mănânce, îi ajută la teme. Petrec cu ei chiar mai multe ore decât cu doamna învăţătoare. Şi, totuşi, pentru bătrâni nu este vaccin disponibil. Vor să scape de noi, vor să ne îmbolnăvim şi să murim?”, se întreabă un alt bunic din Constanţa.



Bătrâni puşi pe drumuri





Unii dintre cei care îşi doresc mult să se vaccineze, dar nu au reuşit să se programeze încă merg direct la Pavilionul Expoziţional, acolo unde este amenajat centrul de imunizare din Constanţa. „Am venit să văd dacă mai este vreo doză şi pentru noi. Sunt cu soţul meu. Avem 75 şi 76 de ani. Doctoriţa de familie ne-a spus de la început că durează cu programarea şi că să încercăm singuri. Am sunat la numărul de telefon afişat, dar ne-a zis că nu mai sunt locuri. Am venit la pavilion că ştiu că aici se face vaccinul să vedem dacă ne putem programa direct aici. Ne-au spus fetele de la intrare că trebuie să intrăm pe platformă, că acolo vor fi puse locurile libere, dar după 1 martie”, ne-a povestit Mariana Chiru, din Constanţa.





Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Constanţa, luni, pe 1 martie, vor fi deschise noi centre de vaccinare în judeţul Constanţa, în localităţile Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna şi Valu lui Traian. În măsura locurilor disponibile, la acestea se pot programa pentru vaccinare şi vârstnici din municipiul Constanţa.





Mii de bunici din Constanţa se strâng zilnic, la orele prânzului, în jurul grădiniţelor şi şcolilor, pentru a-i lua pe copiii ieşiţi de la cursuri. Se stă la distanţă, atât cât permite spaţiul, se fac şi grupuleţe, însă aglomeraţia este foarte mare. Din păcate, oamenii spun că nu au altă soluţie, pentru că cei mici nu pot fi lăsaţi să vină singuri acasă, autobuzele şcolare nu circulă, aşa că trebuie să îi preia personal de la ieşirea din şcoală.