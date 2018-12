Bune practici în educația timpurie promovate de Grădinița ”Perluțele mării”

Grădinița cu program prelungit ”Perluțele mării” este una dintre instituțiile de învățământ constănțene implicată cu succes în proiecte europene Erasmus+. De la debutul acestui program european, din 2014, și până în prezent, grădinița este beneficiara a șapte proiecte Erasmus+ ce au contribuit hotărâtor la creșterea calității serviciilor educaționale și de îngrijire a copiilor de vârstă preșcolară.







Astfel, la sfârșitul lunii decembrie, Grădinița cu program prelungit ”Perluțele mării” ajunge la finalul celor doi ani în care a implementat Proiectul”inEDU- inclusive education models for children with migrant background in preschools”, număr de referintă 580452-EPP-12016-1-PL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Acest proiect face parte din acțiunea cheie 3 a programului European, care vizează, printre altele, dezvoltarea de politici inovatoare.







Obiectivul principal al proiectului Erasmus+ ”inEDU- inclusive education models for children with migrant background in preschools”, nr. 580452-EPP-12016-1-PL-EPPKA3-IPI-SOC-IN este promovarea incluziunii cursanților/preșcolarilor defavorizați, inclusiv a persoanelor cu origini migraționiste concomitent cu prevenirea și combaterea practicilor discriminatorii.

Obiectivele specifice avute în vedere se referă la: îmbunătățirea accesului la o educație incluzivă și de calitate, cu accent pe nevoile preșcolarilor defavorizați; crearea unor medii de învățare incluzive și democratice; sprijinirea cadrelor didactice în abordarea conflictelor și a diversității.

Proiectul urmărește să faciliteze accesul copiilor (și al părinților/ tutorilor legali) cu fundal migraționist la învățământul preșcolar de calitate, prin elaborarea și testarea soluțiilor model și oferind recomandări factorilor de decizie la nivel local, național și european privind adaptarea complexă a sistemelor educaționale. Își propune să contribuie la dotarea noilor state membre ale UE cu bune practici, cunoștințe și date relevante privind copiii cu origini migraționiste, cu accent special pe educația preșcolară.







La finalul proiectului se poate constata că s-a realizat o colecție importantă cu numeroase materiale care sprijină incluziunea și integrarea copiilor și a familiilor acestora în mediul grădiniței, cu accent pe copiii cu fundal migraționist:

- Ghidul ”Bine ați venit în grădinița noastră”/ handbook 1 ”Welcome to our kindergarten

- Ghidul ”Către o educație incluzivă. Adaptarea sistemului educațional în beneficiul copiilor cu fundal migraționist: factori de succes și recomandări”/ handbook 2 ” “Towards inclusive education. Adapting educational system for benefit of children with migration background: success factors and recommendations”, adresat factorilor decizionali la nivel local, național și european

- Suport de curs și materiale pentru cursanți utilizat în formarea cadrelor didactice și a personalului grădiniței

- Model de educație incluzivă pentru învățământul preșcolar

- Broșura pentru copii și părinți ”Totul despre mine/ All about me

- Însemnele multilingvistice ce permit orientarea în cadrul grădiniței și a celor care nu vorbesc limba română, prin marcarea zonelor de interes în 5 limbi străine

- Jocurile de masă ”inWORLD” și ”inETHNICS” ce permit copiilor să se familiarizeze, într-o manieră atractivă și interactivă, cu aspecte ce țin de cultura și obiceiurile altor țări și ale etniilor conlocuitoare din Dobrogea.

- Metode atractive și interactive de a desfășura activitățile ce abordează tema incluziunii și a integrării: covorul povestitor, șorțul povestitor, pietricelele vorbărețe, mănușa povestitoare.

- Procedura de înscriere și reînscriere în grădiniță valabilă și într-o limbă de circulație internațională.

Bunele practici testate și validate în cadrul proiectului sunt adaptabile la schimbările culturale, teritoriale, deci pot fi utilizate pe arie largă. În funcție de nevoile sociale, permit dezvoltarea și implementarea de noi idei și pot genera noi parteneriate și colaborări.







În calitate de coordonator, directorul grădiniței, profesor Savu Nicoleta declară că în urma implementării proiectului inEDU și a derulării numeroaselor activități ce au avut ca temă incluziunea și integrarea tuturor copiilor, grădinița s-a transformat într-o grădiniță pentru toți, în care și cei care nu sunt vorbitori de limba română se regăsesc, astfel Grădinița P.P. ”Perluțele mării” este o unitate de învățământ în care barierele culturale și lingvistice nu există. De asemenea, directorul unității precizează că preșcolarii și familiile cu fundal migraționist sunt sprijiniți în adaptarea și integrarea cu succes în viața și colectivul grădiniței. Tratarea acestor copii și familii se realizează în mod echitabil, cu respect pentru diversitate.







Membru în echipa de proiect și asistent coordonator, prof. Ivan Adriana –Mihaela susține că prin intermediul proiectului inEDU, cadrele didactice și întreg personalul grădiniței au dobândit experiența și cunoștințele necesare pentru a crea un mediu de învățare adecvat tuturor copiilor care frecventează grădinița, indiferent de limba vorbită, de grupul etnic sau minoritatea căreia aparțin copiii. Produsele finale ale proiectului reprezintă o sursă importantă de metode și mijloace care vin în sprijinul cadrelor didactice pentru a integra cu succes toți copiii și familiile acestora.







inEDU a utilizat o abordare multidisciplinară care a maximizat beneficiile din diferitele sectoare ale partenerilor, inclusiv: instituții științifice de cercetare, ONG-uri și furnizori de educație timpurie (grădinițe și școli primare). Componența parteneriatului a permis o abordare diversificată, multilaterală și interdisciplinară a diferitelor aspecte ale educației incluzive nu numai din perspectiva caracterului instituțional al partenerilor, a domeniului de expertiză și a experienței ca organizație, dar și pentru compararea practicilor și experiențelor diferitelor țări europene cu diverse istorii, statut economic , sisteme educaționale și experiență în abordarea problemelor legate de migrație.







În general, factorii de decizie politică, practicienii și teoreticienii sistemului de învățământ, cu focalizare pe domeniul educației timpurii din România, trebuie să colaboreze pentru a construi organizații și comunități școlare primitoare, durabile și responsabile pentru rolul rol de facilitator în demersul integrării și/sau incluziunii copiilor de vârstă preșcolară cu fundal migraționist.