Bunătăţi naturale, fără aditivi, pe mesele constănţenilor

Minciuni

Ori de cate ori am participat la asa zisele targuri cu bunatati naturale, in proportie de 80% dintre produsele de la raft erau chimicale cum gasesti in marile lanturi de magazine. Smecheri care profita de ocazie si se strecoara in targurile astea pentru a prosti oamenii. Incercati sa nu va lasati pacaliti, se cunosc foarte bine otravurile.