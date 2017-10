„Bună ziua! Sunt Ioana. Părinţii mei mă bat“

Cine sună la Telefonul Copilului

„Bună ziua! Sunt Ioana. Părinții mei mă bat“

„Bună ziua! Sunt Ioana și am 14 ani. V-am sunat pentru că părinții mei mă bat, mai ales mama. Deși mai am încă patru frați, părinții numai pe mine mă lovesc și îmi adresează cuvinte jignitoare. Din această cauză am plecat de acasă și locuiesc la rude sau dorm câteodată afară, pe stradă.La școală nu mai merg din clasa a V-a. Vă rog să mă ajutați!“. Așa a sunat un apel disperat la Telefonul Copilului. Astfel de apeluri se primesc zilnic și întotdeauna la celălalt fir este un copil necăjit, care trece printr-o situație grea.În urmă cu câteva luni, tot la Telefonul Copilului o persoană anunța că o fetiță de 12 ani este ținută în lanțuri într-o casă din Valu lui Traian. Copila reușise să fugă și a povestit că fusese vândută de mama ei familiei băiatului cu care urma să se căsătorească. În urma apelului, cei doi copii au fost salvați, iar mamele lor au ajuns la pușcărie. Este numai unul din sutele de cazuri de copii abuzați ori neglijați din județul Constanța. „De la începutul anului am avut 282 de apeluri la Telefonul Copilului. Din acestea 55 de cazuri au semnalat abuzuri emoționale, sexuale, fizice, neglijență, exploatare prin muncă sau exploatare sexuală. Alte 227 de apeluri au fost sesizări privind consiliere juridică, solicitări de ajutor material, informare medicală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea. Retrași, nesiguri și lipsiți de încredereAsociația „Salvați copiii!” a înființat de mai bine de doi ani linia telefonică 116 111. În perioada ianuarie 2011 - noiembrie 2011, consultanții au răspuns în total la 150.720 apeluri, de patru ori mai multe față de apelurile înregistrate în aceeași perioadă a anului 2010, respectiv 39.309 apeluri. 71% din numărul total de apeluri înregistrate au fost din partea copiilor, iar restul au fost primite de la rude, apropiați ori vecini. „Atunci când sunt în mod frecvent confruntați cu situații de abuz, copiii devin retrași, nesiguri, lipsiți de încredere în sine și în ceilalți, au un randament școlar scăzut și manifestă dificultăți de comunicare cu cei de aceeași vârstă pe care îi evită ori față de care devin agresivi”, a explicat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al „Salvați Copiii”.0241/983 pentru a salva un copilLa nivel local, DGASPC nu s-a confruntat cu mai multe cazuri decât în 2010. „Numărul s-a menținut același. Avem în continuare multe apeluri false, dar și multe preluate. Oricine dorește să raporteze un abuz sau o situație ne-potrivită în care se află un copil o poate face direct către instituția noastră, la numărul de telefon 0241/983. La acesta răspunde tot timpul un operator, pe timpul zilei, iar de la ora opt seara este redirecționat la Centrul pentru Primire Minori unde este serviciu permanent”, a mai precizat Roxana Onea.După preluarea apelului, reprezentanții DGASPC fac o anchetă socială și, dacă se impune, pot dispune prelua-rea din familie sau din mediul respectiv și mutarea într-un centru de plasament.