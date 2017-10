Bulevardul Tomis, "sedus" şi abandonat. Reabilitat pe jumătate în campania electorală, lucrările au fost sistate

4

orasul e o mizerie

orasul asta a ajuns o mizerie ... bdul Tomis facut pe jumatate in rest numai gropi ... parcul din fata teatrului invadat de masini ...ar trebui complet interzisa parcarea masinilor in fata salii Sporturilor si in parcul de la Teatru si refacute si ingrijite spatiile verzi ...parcul din jurul primariei este o mizerie, numai boscheti si resturi de tot felul, iarba uscata si neingrijita iti este si frica se treci pe acolo ...bine ca are paznici vreo 3 care se bat de musca ...cum poate primarul asta sa vada ca in jurul locului in care se duce la munca e mizerie ....mizerie ...mizerie ....si sa nu faca nimic.