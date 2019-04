Bulevardul 1 Mai şi Şoseaua Mangaliei se schimbă radical. Cum se va circula cu autobuzul

Bulevardul 1 Mai și Șoseaua Mangaliei se schimbă radical. Cum se va circula cu autobuzul

Bulevardul 1 Mai este unul din bulevardele cu dimensiuni generoase moștenite de pe vremea comunismului. Chiar și așa, artera este aglomerată mai tot timpul zilei, iar la orele de vârf se formează coloane uriașe de mașini, pietonii sunt nevoiți să folosească „zebre“ insuficient semnalizate, iar o manevră la stânga, în porțiunile unde se permite, blochează toată circulația, existând risc foarte mare de accidente.Autoritățile locale vor să îmbunătățească traficul pe strada 1 Mai, dar și pe Șoseaua Mangaliei, până la ieșire din oraș către sudul litoralului. Întreaga arteră de la Gară până la ultimul sens giratoriu din municipiu va fi resistematizată. Se va pune accentul pe modurile de transport mai prietenoase cu mediul, încurajân-du-se transportul în comun, cu bicicleta sau pe jos. Este vorba despre un proiect ce va fi realizat cu finanțare europeană, valoarea estimativă a investiției fiind de aproape 70 de milioane de lei.Concret, Primăria Constanța va realiza, pe bulevardul 1 Mai și pe Șoseaua Mangaliei, piste și trasee de biciclete, benzi dedicate autobuzelor și trotuare confortabile pentru pietoni. „Infrastructura noastră naște incidente în trafic. Avem pietoni care ne spun că nu au pe unde să meargă pentru că mașina stă pe trotuar, bicicliști care reclamă că mașinile se opresc pe banda dedicată lor și, de asemenea, avem conducători auto care spun că pietonii și bicicliștii au un comportament imprevizibil. Proiectul acesta pleacă de la intersecția municipiului Constanța cu Agigea și Cumpăna și merge până la intrarea în stațiunea Mamaia. Am împărțit în două această coloană vertebrală a orașului și avem partea de sud, bulevardul 1 Mai - Mangaliei, și partea de nord, bulevardul1 Decembrie, plecând din zona Gării, bulevardul Alexandru Lăpușneanu, până la intrarea în stațiunea Mamaia. Vom avea benzi dedicate transportului în comun, spațiu urban de calitate, pistă dedicată bicicliștilor și partea pietonală, în respect față de pietoni”, a declarat primarul Decebal Făgădău.Dispare banda de parcare de pe bulevardul 1 MaiConform proiectului, trotuarele vor fi complet reconfigurate, va fi pus mobilier urban de calitate, cu design personalizat, cu acces la internet, racordat la tehnologii inteligente moderne. Sunt prevăzute spații umbrite și ambientale, spații verzi, precum și marcaje speciale pentru persoanele cu dizabilități.În ce privește strada propriu-zisă, din planșele prezentate de proiectanți, reiese că vor fi două benzi pe sens dedicate autovehiculelor și o bandă specială pentru autobuze, despărțită de restul șoselei cu borduri sau stâlpi speciali. Dispare astfel banda care este folosită în prezent drept parcare a autovehiculelor, de-a lungul bulevardului, atât în porțiunea de la Gară până la Far, cât și în porțiunea de la Far până la podul de la Doraly. Pista pentru bicicliști va fi realizată în porțiunea de trotuar, între casetele cu verdeață și zona pentru pietoni. Carosabilul va avea aceeași lungime de 21 de metri, cum ar fi și acum, doar că rămâne de văzut ce soluții se vor găsi pentru mașinile parcate pe banda întâi. În proiect se precizează că se va realiza „reorganizarea facilităților de stocare auto”.Cu acest prilej, va fi refăcut complet sistemul de iluminat, pentru care vor fi instalați stâlpi moderni, cu tehnologie led și telemanagement, atât pentru zona de trotuare, cât și pentru zonele pietonale și pistele de biciclete. În plus, se va avea în vedere iluminatul trecerilor de pietoni unde se vor propune soluții inteligente de iluminat al marcajelor, precum și sistem cu senzori de detecție a pietonilor și dimare a instensității luminii.Stațiile de autobuz vor fi și ele modernizate, pentru pregătirea integrării cu sistemele de ticketing, informare călători, asigurare conexiune wi-fi gratuită. Pe bulevardul 1 Mai vor fi șase stații inteligente, iar pe Șoseaua Mangaliei nouă stații. De asemenea, pietonii vor avea la dispoziție patru bănci „smart” pe bulevardul 1 Mai și opt pe Șoseaua Mangaliei.Ieșirea și intrarea în oraș, cu o singură bandă pe sensPe Șoseaua Mangaliei, între străzile Amurgului și Salciilor, carosabilul își va păstra lățimea de 15 metri, cu circulație cu două benzi pe sens. Trotuarul va fi reamenajat, dar vor fi păstrați copacii, iar pietonii vor împărți o zonă comună cu bicicliștii.Apoi, tot pe Șoseaua Mangaliei, între strada Mugurului și ultimul sens giratoriu, de la ieșirea din oraș, circulația autovehiculelor va fi permisă doar pe câte o bandă pe sens, cealaltă bandă, cea dinspre trotuar, urmând a fi dedicată exclusiv autobuzelor. Și pe această porțiune, trotuarele vor fi atât pentru pietoni, cât și pentru bicicliști. Practic, toate autovehiculele care vor pleca de la semaforul situat la intersecția cu strada Pandurului, în-afară de autobuze, vor trebui ca, în numai câteva zeci de metri, să se înghesuiască pe o singură bandă, până la ieșirea din oraș. Aceeași situație va fi și la intrarea dinspre Agigea sau Cumpăna când, toate mașinile care acum circulă pe două benzi vor merge până aproape de intersecția cu strada Pandurului, pe o singură bandă. Zona este deja extrem de aglomerată atât dimineața, cât și seara, pe acolo intrând și ieșind din oraș toți cei care locuiesc în localitățile învecinate, dar lucrează sau desfășoară activitățile de zi cu zi în Constanța.