Buget redus pentru zacusca şi murăturile de anul acesta

Buget redus pentru zacusca și murăturile de anul acesta

Misiune grea pentru gospodine anul acesta. Obișnuite să-și umple cămările cu conserve de toamnă de toate felurile, ele sunt nevoite acum să reducă drastic cumpărăturile din cauză că nu mai au bani ca în anii trecuți, iar legumele sunt mult mai scumpe. Pregătirile de toamnă pun serios la încercare bugetul familiilor, mai ales dacă, pe lângă conserve și murături, înseamnă și începerea școlii. Cu salariile micșorate și prețurile mult umflate, mulți constănțeni au tăiat de pe listă multe din cumpărăturile specifice acestui sezon. Se mulțumesc cu numai zece borcane de castraveți murați, în loc de 20, zece borcane de gogoșari, în loc de 30, un butoi mai mic de varză murată în loc de unul mare, iar zacusca sau alte specialități de toamnă au ajuns deja să fie trufandale. Prețuri mult mai mari decât anul trecut „Anul trecut am cheltuit cam patru sute de lei pentru murături, dar acum nu mai am banii ăștia. O să iau doar câteva kilograme de gogoșari și niște varză. Să avem de Crăciun, că cine o mai avea bani să facă sarmale toată iarna? N-avem ce să facem. Măcar atâta să punem ca să nu le cumpărăm apoi cu prețuri duble din magazine”, ne-a spus, necăjită, Mioara Codrea. Pentru 10 kilograme de gogoșari a plătit 50 de lei în piața Tomis III. Anul trecut se vindeau cu 4 lei, maximum 4,5 lei kg. La fel s-au scumpit și ardeii capia. De la 4 lei în toamna lui 2010 acum se vând cu 5 lei sau chiar 5,5 lei kg. Castraveții cornișon au ajuns de la 2 lei la 2-2,5 lei, ceapa e și ea 2 lei, iar varza 2 lei. Cea mai spectaculoasă scumpire au avut-o însă roșiile. Producătorii spun că din cauza ploilor abundente de la începutul verii și apoi a caniculei, recolta de anul acesta este destul de slabă. De aceea am ajuns să le cum-părăm cu 5 sau chiar 6 lei kg. 100 de lei - 15 borcane de zacuscă Așadar, 15 borcane de zacuscă ne cam scot din buzunar 100 de lei, asta dacă o dorim simplă. Dacă mai complicăm puțin rețeta și adăugăm ciuperci sau măsline, cum fac unele gospodine, ajungem chiar și la 150 de lei. Mai punem la socoteală și murăturile, castraveții și varza murată, nelipsite din nicio gospodărie și mai zboară în cămară cam 150 de lei. Târguieli angro În piețele din oraș, comercianții nu recunosc că prețurile sunt mult mai mari decât anul trecut. Mulți spun că au păstrat prețurile din 2009. Simt însă pe pielea lor că oamenii nu mai pot să cumpere, dar nici nu scad din preț. Mulți dintre constănțenii care posedă mașină sau cei pe care îi țin șalele aleg să-și facă târguielile de toamnă din piața angro de pe variantă. Acolo, însă, pe lângă mușchi de oțel, ei trebuie să aibă și nervi tari. Este foarte aglomerat, foarte mult praf și foarte mult de mers pe jos. Prețurile sunt însă considerabil mai mici decât în oraș. Gogoșarii costă cam 3-3,5 lei kilogramul, conopida 4 lei, ardeii grași – 2,5 lei, ardeii capia – 3,5 lei, roșiile 4 lei. Dacă vreți să cumpărați mai mult, puteți chiar să și negociați, și, atenție, după-amiaza, comercianții lasă serios și la cântar. Legume made in România Pe lângă avantajul la buzunar, în târgul de pe variantă găsești aproape numai legume indigene. Producătorii vin aici cu mașinile, cu marfă proaspătă, unii chiar de două, trei ori pe săptămână. „Am venit sâmbătă dimineață și cred că în două ore termin marfa. Roșiile le dau repede, am mai lăsat la preț, cu 3,7 lei baxul cam de 20 de kilograme, și castraveții, mai am vreo cinci saci, îi dau aici, la băieții care îi iau angro și îi vând ei mai departe. Marți mă întorc cu alt transport”, ne-a spus Vasile Petre din Ialomița.