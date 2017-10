Bucureştenii şi turismul de week-end, colacul de salvare al staţiunii Mamaia

Bucureștenii și turismul de week-end, colacul de salvare al stațiunii Mamaia

Astfel, mai mult de 36 la sută din turiștii care au ajuns în acest sezon pe litoralul românesc provin din București, în timp ce din județul Timiș, de exemplu, sunt 5,2 la sută, din Cluj - 5 la sută, din Prahova - aproape 4 la sută, din Argeș - 3,8 la sută, iar din Iași - 3,5 la sută. La polul opus se află județele Tulcea, Mehedinți și Sălaj, care, împreună, nu acoperă nici măcar 1 la sută din totalul turiștilor.În topul județelor cu cei mai mulți turiști la mare în perioada 1 mai - 30 iunie, conduce detașat Bucureștiul, cu mai mult de 36 la sută din total. Pe locul al doilea este județul Timiș, cu 5,24 la sută, urmat de Cluj cu 4,96 la sută, Prahova, cu 3,98 la sută, Argeș, cu 3,8 la sută, Iași, cu 3,54 la sută, și Brașov, cu 3,25 la sută. După acest pluton al fruntașelor, urmează pe listă câteva județe cu ponderi între 2,2 și 2 la sută, cum ar fi Bacău, Dolj și Hunedoara. La coada clasamentului se află județele Tulcea, cu 0,16 la sută, Mehedinți, cu 0,34 la sută și Sălaj, cu 0,35 la sută.Media sejururilor este de 4,4 zile pentru turiștii bucureșteni și 5,2 zile pentru ceilalți. Sunt bucureșteni care vin chiar și de cinci ori pe an la mare, în timp ce, în general, turiștii din țară ajung o singură dată pe an pe litoral. Cei mai mulți dintre bucureșteni care vin la mare sunt tineri și au vârste cuprinse între 25 și 44 de ani. Aceștia preferă nordul stațiunii Mamaia, cu hoteluri de calitate superioară și, implicit, mai scumpe. Tarifele din jumătatea de nord a stațiunii Mamaia, începând cu zona Cazino, sunt mai mari cu cel puțin 15 la sută față de cele din sudul stațiunii și chiar și cu 30 la sută peste cele din sudul litoralui.„Pe modelul actual de turism, litoralul, dar mai ales Mamaia, nu ar putea rezista fără turiștii din București. Însă, odată cu apariția unui număr din ce în ce mai mare de locații all inclusive, care se adresează în special familiilor cu copii, se poate reduce dependența turismului de litoral de turismul bucureștean, însă nu se poate elimina complet. De altfel, nici nu este de dorit acest lucru. În general, turistul de București este unul elevat, pretențios, recurent, dispus să cheltuiască o sumă mai mare decât restul turiștilor pentru o noapte de cazare”, precizează Ștefan Necula, directorul portalului litoralulromanesc.ro.