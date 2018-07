Broaşte şi mizerie în Tomis Nord! Bazinul de înot abandonat de autorităţi

Broaște și mizerie în Tomis Nord! Bazinul de înot abandonat de autorități

Puțini constănțeni știu că în cartierul Tomis Nord, în imediata vecinătate a Liceului Teoretic „George Călinescu“, a fost un bazin de înot în aer liber unde, pe vremuri, se desfășurau concursuri și antrenamente, iar copiii zonei aveau unde să-și petreacă vacanțele în mod folositor. Spunem că a fost, căci, deși încă mai există, este doar o groapă de apă verde, plină de gunoaie, în mijlocul unei jungle de bălării.L-am descoperit și noi, la o plimbare la pas prin zonă, în spatele unui gard, pe aleea ce desparte liceul de centrul sportiv. Într-o arșiță greu de suportat, zona părea încremenită. Și, dacă nu ar fi fost blocurile de jur împrejur, ai fi putut crede că ești într-un oraș părăsit. Lângă bazinul pe jumătate plin cu apa adunată de la ploi, înverzită și plină de broaște, se află ceea ce a mai rămas din clădirea principală, unde probabil erau pe vremuri vestiarele și sistemul de întreținere a piscinei.Am dat roată și, din curtea Școlii Postliceale „Hipocrate”, am reușit să intrăm și în curtea centrului sportiv. Dinăuntru, dezastrul pare și mai mare. Buruienile sunt mai mari de statura unui om, aleile nu mai există, este plin de șerpi și de gunoaie. Iar mirosul degajat de apa mizerabilă din bazin este greu de suportat.„Veneau elevi, veneau profesori, era frumos!“Oamenii zonei cunosc din auzite povestea bazinului de înot și ne-au împărtășit-o.„Înainte de revoluție, aici era frumos. Era bazin, erau profesori, veneau elevi, participau la concursuri. Inițial, am înțeles că a fost prost făcut pentru că le ieșea umezeala oamenilor din blocurile învecinate, în apartamente. Apoi l-au refăcut și au construit o centrală termică pentru încălzirea apei. După revoluție, însă, totul a fost abandonat. Nu s-a mai făcut nimic. Acum ceva ani, primăria a venit și a pus gard, că era plin de boschetari și era pericol pentru copii”, ne-a povestit un locatar dintr-unul din blocurile învecinate.Sunt voci care povestesc că, periodic, noaptea, cineva vine și aduce câini pe care îi abandonează în curtea centrului sportiv.„Vin unii noaptea și aduc câini aici. Îi bagă printr-o gaură prin gard. Mulți, câte 10-12. Și îi lasă aici până când, disperați de foame, reușesc să iasă cumva. Dar sunt periculoși și se reped la oameni”, spune o femeie care muncește în zonă.„Dacă ne trântește aici un bloc…“Alții se tem că perimetrul a fost deja vândut și că acolo ar putea apărea oricând un bloc.„De ani de zile vin unii și alții și întreabă dacă e de vânzare locul acesta. Sunt mulți care au pus ochii pe el. Nu e suprafață mare, dar, dacă ia și parcarea, așa cum au făcut prin alte cartiere, și ne trântește aici un bloc, va fi mai rău. Măcar așa mai avem speranța că cineva se va îngriji într-o zi și de bazin și zona ar putea fi redată copiilor, care, din lipsă de spații de joacă și astfel de zone, stau toată vacanța în casă, pe calculator și pe tabletă. Și dacă ar face un bazin în aer liber, cu minimă de investiție și ar programa în fiecare zi câte o școală, o grădiniță, să vină la bălăceală toată vara, tot ar fi ceva!”, ne-a mai spus un constănțean care locuiește în cartier.O idee bună…Despre istoria bazinului din Tomis Nord am stat de vorbă și cu profesorul Octavian Tileagă, antrenor emerit, unul dintre cei care a făcut parte din colectivul de profesori ai bazinului, atât cât a funcționat.„În 1978, activam la clasele speciale ale Școlii nr. 32 din Constanța, actualmente Liceul «George Călinescu», iar pe copiii care făceau înot îi duceam cu autobuzul la Mamaia, la antrenamente. Pentru că era dificil, a venit ideea unui bazin mic în zonă, care să deservească atât clasele speciale de la Școala nr. 32, cât și pe celelalte de la alte unități de învățământ din apropiere. A fost construit bazinul, a funcționat aproximativ un an, după care cei de la primărie au anunțat că trebuie închis, deoarece era proiectat greșit și toate deversările de la blocurile din zonă ajungeau în bazin. Și de atunci așa a rămas, închis!”, ne-a relatat antrenorul constănțean.„Se lucrează la un proiect pentru această zonă!“Reprezentanții Primăriei Constanța au confirmat că bazinul și curtea aparțin autorităților locale și spun că gunoaiele sunt aruncate în curtea centrului sportiv tot de către cei care locuiesc în zonă.„Curtea a fost igienizată recent, dar sunt persoane care vin și aruncă resturi aici. Cei care vor fi surprinși vor fi sancționați. În prezent, se lucrează la un proiect pentru această zonă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Diana Sobaru.„Un astfel de bazin este indispensabilpentru copiii din Constanța!“Ulterior închiderii sale, în anii Ž80, bazinul nu a mai reprezentat o prioritate pentru autoritățile locale și, deși reconfigurarea instalației nu era un lucru extrem de dificil, nu s-a realizat. Cum nu s-a realizat nimic pentru înotul constănțean.„Pentru copiii din Constanța, un astfel de bazin ar fi o mană cerească. El a fost gândit ca toți copiii din cartier să poată să învețe să înoate la doi pași de casă, chiar dacă nu fac performanță. În Constanța, la ora actuală există doar bazine private, unde lecțiile sunt contra cost. Nu toate familiile își permit să plătească. În aceste condiții, un astfel de bazin este aproape indispensabil. În primul rând, copiii de la malul mării trebuie să știe să înoate. La noi, și la Constanța și în întreaga țară, nu se merge pe principiul acesta. În străinătate, înotul este materie școlară obligatorie. În Belgia, de exemplu, în prima jumătate de an școlar, toți copiii merg la bazin, învață să înoate și abia în a doua jumătate a anului fac alte sporturi, de echipă sau individuale. Este vorba despre cultură fizică. Sportul trebuie să facă parte din viața unui om. Înseamnă sănătate. La noi în școli este jale. Copiii nu știu să facă sport, nu știu care este stânga și care este dreapta, sunt supraponderali foarte mulți. În România, sportul este considerat un moft, dar este vorba despre sănătatea națiunii. În multe țări din Europa există câte două, trei bazine în fiecare cartier. Aproape fiecare școală are un bazin, căci acolo îi interesează sănătatea copiilor. La noi nu au nici săli de sport!”, a încheiat antrenorul emerit Octavian Tileagă.