Brico Depôt vine mai aproape de clienți la nivel național,acum în 34 magazine• Acțiunile de transformare au fost gândite ținând cont de modul în care clienții își planifică proiectele de renovare și amenajare• Un nou slogan – „it’s good to be home”• O premieră: catalogul „Idei pentru grădină și balcon”, inspirat din poveștile a 7 clienți, disponibil în magazine și onlineBucurești, 20 martie 2019 – Brico Depôt România, parte a Kingfisher plc, companie internațională de îmbunătățire a locuinței, finalizează procesul de transformare a celor 19 magazine Praktiker în Brico Depôt și anunță o nouă poziționare de brand, mai apropiată de clienți. Noua rețea de magazine Brico Depôt numără acum 34 de magazine, în 25 de orașe din țară.Acțiunile de transformare a magazinelor Praktiker în Brico Depôt au fost gândite ținând cont de modul în care clienții își planifică proiectele de renovare și amenajare, de suprafețele și bugetele de care dispun, dar și de uneltele de care au nevoie. Clienții vor beneficia, astfel, de o experiență îmbunătățită de cumpărare, adaptată așteptărilor și cerințelor lor și vor putea găsi mult mai ușor și mai repede produsele la raft. De asemenea, au fost prevăzute și amenajate noi spații inspiraționale, precum showroom-uri de baie, în care clienții pot testa și vedea în realitate cum va arăta baia lor. În plus, datorită noului mod de dispunere a produselor – mai intuitiv și ușor de urmărit – alegerile clienților vor fi mult mai simple.Odată cu finalizarea procesului de transformare, Brico Depôt marchează trecerea către o nouă etapă a strategiei operaționale și lansarea unei noi poziționări de brand, însoțită de un nou slogan: „it’s good to be home”.„Le propunem clienților un nou Brico Depôt și o nouă abordare, mai apropiată de nevoile și așteptările acestora. Credem că fiecare dintre noi ar trebui să aibă o casă în care să se simtă bine, iar obiectivul nostru este ca îmbunătățirea locuinței să devină accesibilă tuturor. Îi invităm în noile magazine, în care vor descoperi soluții adaptate diverselor provocări cu care se confruntă în proiectele de amenajare și renovare, precum și game inovatoare de produse, la prețuri mici zilnic”, declară Adela Smeu, CEO Brico Depôt România.34 de amenajări interioare pentru 34 de cliențiFinalizarea procesului de transformare este sărbătorită alături de clienți, în toate magazinele Brico Depôt, prin organizarea de concursuri cu premii instant, dar și a unei tombole cu premii constând în 34 de amenajări interioare realizate cu ajutorul unui designer.Recomandările Brico Depôt pentru primăvara 2019 vin sub forma unui nou catalog, care propune clienților o selecție de produse preferate, ideale pentru o amenajare personalizată a locuinței, la prețuri mici. Catalogul este valabil în perioada 15-28 martie.Inspirație pentru grădină și balconBrico Depôt a lansat, în premieră, noul catalog „Idei pentru grădină și balcon”, inspirat din poveștile a șapte clienți cu provocări diferite de reamenajare a grădinii sau balconulului. În cele 118 pagini, clienții pot găsi inspirație pentru noi proiecte, dar și soluții inteligente și idei de amenajare, astfel încât să obțină spații funcționale și de efect, indiferent de suprafața și bugetul pe care le au la dispoziție. Catalogul este valabil în perioada 15 martie – 30 iunie 2019, fiind disponibil în magazinele Brico Depôt și online.Mai multe informații despre noile game Brico Depôt sunt disponibile în cele 34 de magazine din țară, pe website, la adresa www.bricodepot.ro și prin aplicația Brico Depôt.