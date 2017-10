Brânză cu soluţie de deszăpezit străzile, în magazinele din Constanţa

5

APC nu e ANPC!

in primul rand sa stabilim de la bun inceput ca APC e un ONG si nu are nici o legatura cu ANPC ! Apoi sa zicem si ca nea Costel asta (care mai e si prof. dr. si ing) e defapt silvicultor la baza si ar fi meritat un pic de investigatie cam cat de repede a ajuns sa aibe atatea titluri fara valoare.... Al treilea comentari - ceea ce a facut APC nu se poate numi studio deoarece ei nu au studiat nimic. Ei au citit etichete si au rezumat ceea ce au citit, fara a avea calificarea si competentele necesare sa expuna o concluzie intemeiata. Apoi ei fac o gradare a unor produse pentru care nu exista norme de fabricatie. Branza telemea nu are norme minime de fabricatie, iar producatorii nu sunt obligati sa respecte reteta aia "ca la tara" - ce o fii insemnand asta. Singura lor datorie e sa eticheteze produsul corect si sa obtina aviz de la DSP pentru comercializarea produsului. Cat despre celelalte aberatii ale lui nea Costel - gen clorura de calciu e agent de deszapezire - pai bai desteptu-le da` sarea ce rahat e? nu e tot agent de deszapezire? si e in aproape toate preparatele alimentare. Apoi ca lapte pasteurizat - ia pune mana si citeste legislatia europeana in ceea ce priveste fabricatia produselor lactate. Tot laptele se pasteurizeaza ca sa nu te imbolnavesti cu E. coli, Salmonella, Listeria, difteria, scarlatina sau tuberculoza. Singurele branzeturi care se pot produce in Europa cu lapte proaspat (nepasteurizat) sunt cateva branzeturi traditionale care trebuie sa respecte retetele vechi. Cheagul chimic - pai alta tampenie cat Costel de mare. Pai ce - cheagul natural nu e si el chimic? e doar fizic? Ia zi cum se face cheagul natural sa vedem posibilii patogeni care se pot transfera la branza....