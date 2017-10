Brad natural sau artificial, ce alegeţi anul acesta de Crăciun?

Brad natural sau artificial, ce alegeți anul acesta de Crăciun?

Cu suport sau fără suport, cu ghiveci sau fără ghiveci, bradul natural este singurul care ne poate aduce mireasma și atmosfera adevărată de sărbătoare în casă. Marile magazine au adus brazi încă de la începutul lunii și ne tentează cu tot felul de oferte. Prețurile diferă în funcție de mărime. Se găsesc și brazi de 59 de lei, dar și de 39 de lei, pe care, dacă îl duci în ianuarie înapoi la magazin, mai primești un voucher de 25 de lei, cu care poți să îți cumperi altceva.În piață, comercianții de brazi cer mai mult. În jur de 90 de lei pentru un copăcel de un metru și puțin, iar suportul nu este inclus. Pe acela îl iei separat, cu 20 de lei. Dacă te pricepi să negociezi s-ar putea să mai scazi din preț, dar nu te aștepta la o reducere prea mare.Constănțenii trec, se uită, măsoară, dar nu sunt încă suficient de convinși și speră ca până săptămâna viitoare să se mai ieftinească: „Acum țin prețul sus că e devreme, dar poate până săptă-mâna viitoare îl mai scad, că doar nu o să rămână cu ei”, spune un trecător. Altcineva îl contrazice: „Așa am spus și eu anul trecut și era să rămân fără brad, pentru că nu am mai avut de unde alege. De-abia am mai găsit unul amărât și am dat cât pentru unul normal. Nu mai au așa mulți brazi ca în anii trecuți, că nu le mai dă voie să aducă mulți și apoi să-i arunce și riști să rămâi fără brad”.Dacă nu aveți timp să luați piețele la rând, puteți să comandați bradul direct de pe net. Îl alegeți și îl plătiți când vă este livrat. Pe emag.ro, un brad natural normandian de 1,5 metri a fost redus de la 210 lei la 180 de lei. În funcție de bugetul pe care îl aveți la dispoziție, găsiți și brazi de 9 - 10 metri, calitate Gold, care costă 13.499 de lei, dar și de 5.490 de lei. Și dacă vreți un brad de 4 - 5 metri, prețurile pleacă de la 800 și pot depăși 1.000 de lei.Bradul artificial este și el o opțiune de luat în considerare, mai ales că îl cumpărați o singură dată și îl puteți folosi mulți ani la rând. Iar în cazul în care vă plictisiți să aveți la fiecare Crăciun același copăcel, puteți face schimb, prin rotație, cu prieteni sau rude care au tot brazi artificiali. Iar una - două coronițe sau crenguțe de cetină naturală, luate din piață cu 5 - 10 lei, rezolvă și problema lipsei miresmei de brad.Prețurile pentru brazii artificiali sunt și ele diferite. Pleacă de la 50 de lei și pot să ajungă și la 500 de lei. Cele de generație mai nouă au și luminițe, așa că nu mai trebuie decât să luați globulețele și ghirlanda.Și dacă vreți să fiți și mai speciali, puteți să vă confecționați singuri ornamentele, fie din becuri arse, fie din crenguțe de lemn, conuri de brad uscate sau felii de fructe uscate. Este o variantă mult mai ieftină, dar necesită mai mult timp la pregătire. Însă satisfacția de a avea un brad unic este neprețuită.O variantă deloc de neglijat sunt și brazii naturali în ghiveci, pe care îi puteți planta apoi în grădină. Cel mai ieftin este în jur de 30 de lei, dar pot ajunge și la 400 de lei, cu tot cu ghiveci.Atenție, însă, acesta necesită îngrijire specială. Înainte de a-l băga în casă, lăsați-l să se acomodeze două, trei zile, la o temperatură mai ridicată, de exemplu în garaj sau pe o terasă închisă. De sărbători țineți-l în camera cea mai răcoroasă, dar nu mai mult de două săptămâni. După trei săptămâni de stat în casă șansele lui ca să își mai revină scad la 50 la sută, iar după o lună sunt nule.Atâta vreme cât îl țineți în casă nu lăsați pământul să se usuce de tot și nu folosiți îngrășăminte. Pulverizați zilnic apă pe crengi și nu îl încărcați cu instalații luminoase care degajă căldură. Și, neapărat, nu-i tăiați vârful.Pentru plantare, trebuie să îl lasați să se reacomodeze cu temperaturile exterioare și să aveți grijă ca pământul să nu fie înghețat. Udați-l cu generozitate!