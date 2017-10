Boureanu, înregistrat când îşi ceartă fiica: "Da du-te cu mă-ta că şi-aşa sunteţi voi ocupate, vezi poate te înscrie la şcoala de c..ve"

Boureanu, înregistrat când își ceartă fiica: "Da du-te cu mă-ta că și-așa sunteți voi ocupate, vezi poate te înscrie la școala de c..ve"

Ştire online publicată Joi, 15 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Scandalul din sânul familiei Boureanu este departe de a fi dezamorsat. Fiica acestuia, care îl acuză că o bate, a înregistrat o ceartă între ei doi. Din limbajul și comportamentul public al lui Cristian Boureanu ne putem da seama de un singur lucru: "așchia nu sare departe de trunchi"."Predai telefonul, nu iti place, mars! Muta-te la ma-ta, ai inteles? La ora unsprezece, pentru ca este vacanta, telefonul se preda. Nu-ti convine, fa-ti bagajul, cara-te si dispari, ai inteles? Voi sunteti ok, nervii mei sunt praf, am imbatranit, duceti-va in p…a mea unde vreti sa va duceti, lasati-ma in pace! Nu mai vreau sa vad pe nimeni din familia ta, decat cand vreau eu, ai inteles? Nu mai invitati pe nimeni la mine in casa, decat cand vrea p..a mea, vreti sa invitati, luati-va case in p..a mea!!!Umblu pe drumuri sa-ti fac tie transferul vineri si cand te sun si intreb ce faci<> mi-am luat telefon si sunt foarte ocupata, da dute-n …. matii ca-ti pun dosarul in brate, da dute cu ma-ta ca si-asa sunteti voi ocupate, vezi poate te inscrie vreun prieten de-a lu’ ma-ta la scoala de curve. Dar nu-i nevoie, ca te poti inscrie si singura, nu umbli cu hoaste batrane ca ma-ta. Si pe mine ma doare, imi bag p..a in ea de viata. O sa tii minte, o sa fii traumatizata toata viata!!!”, spune nervos Cristian Boureanu, citat de www.cancan.ro.