Boschetarii din judeţul Constanţa au avut, pentru zilele geroase, un acoperiş deasupra capului

Adăposturi provizorii amenajate în 40 de localități

Boschetarii din județul Constanța au avut, pentru zilele geroase, un acoperiș deasupra capului

Autoritățile din 40 de localități din județul Constanța s-au conformat solicitării Guvernului de a amenaja adăposturi provizorii pentru cazarea oamenilor străzii în zilele geroase. Sărmanii au fost găzduiți, pentru câteva zile sau doar în cursul nopților, în cămine culturale, în sediile primăriilor sau chiar de către localnici. Reprezentanții Executivului au solicitat, încă din primele zile în care s-au înregistrat temperaturi scăzute, să fie identificate spații și să fie amenajate pentru adăpostirea oamenilor străzii. În județul nostru, fiecare autoritate locală a pregătit locațiile respective după posibilități. În cele mai multe comune, primarii au hotărât să adăpostească even-tualele cazuri sociale în cămine culturale sau în sediile primăriilor - precum s-a întâmplat la Aliman, Chirnogeni, Cumpăna, Ghindărești, Horia, Ion Corvin, Independența, Istria, Lumina, Mereni, Mihail Kogălniceanu etc. În cele mai multe cazuri, spațiile cu pricina nici nu au fost folosite, pentru că nu au existat sărmani care să aibă nevoie de aceste servicii. Boschetarii din Deleni, găzduiți de prietenii de pahar Autoritățile din Pecineaga au găzduit, în zilele geroase, în sediul Poliției Comunitare, un boschetar aciuat prin comună. Alți doi sărmani au fost cazați în spațiile primăriilor din Agigea și Negru-Vodă. În Deleni, doi oameni fără căpătâi au fost găzduiți de localnici, în casele lor. „Este vorba de doi bărbați care s-au stabilit de mult timp în comună. Ambii sunt consumatori de băuturi alcoolice și nu au un domiciliu stabil. Unul dintre ei mai muncește cu ziua, pe unde apucă, dar celălalt nu. Au fost găzduiți de niște localnici din Deleni și Pietreni”, ne-a spus primarul Marian Dan - cu precizarea că cei doi localnici le sunt, în fapt, prieteni de pahar. Zece vagabonzi cazați la hotel, în Medgidia Adăposturile provizorii și-au dovedit utilitatea la orașe, în condițiile în care și oamenii străzii preferă comunitățile dezvoltate, pentru a cerși. Autoritățile din Medgidia au amenajat, din seara zilei de 24 ianuarie, mai multe încăperi la hotelul „Iftimi Elisei” din municipiu, unde au fost cazate zece persoa-ne adunate de pe străzi. „Am luat legătura cu Poliția Comunitară și am mers prin zonele unde obișnuiesc să cerșească sau să stea și i-am convins să meargă la adăpost. Nu i-am forțat. Au ajuns la adăpost zece persoane, dintre care o femeie”, ne-a spus o asistentă socială din cadrul Primăriei Medgidia. „Trei dintre ei sunt născuți în Medgidia, au familii, care însă nu îi primesc. Nici ei nu sunt prea statornici, nu stau prea mult pe acasă, le place mai mult pe stradă. Femeia, de exemplu, are probleme psihice, am încercat să o reintegrăm în familie, dar fără succes. La fel, unul dintre bărbați are un frate, dar acesta nu îl primește pentru că este consumator de băuturi alcoolice. De altfel, a avut o locuință, pe care a vândut-o în urmă cu ceva vreme”, a adăugat angajata primăriei. Ceilalți sărmani sunt pripășiți în Medgidia de prin Tulcea, Neamț, Olt sau Timișoara, unii de peste 20 de ani, fără a-și face un rost în viață. Alții, însă, au fost urmăriți de ghinion. „Ne-a impresionat cazul unui bătrân care nu are niciun viciu. A ajuns pe străzi pentru că a fost păcălit de cineva și a pierdut casa. A lucrat cioban pe la fermele din zonă, dar s-a îmbolnăvit și nu mai poate munci, nu mai poate urca dealurile”, a mai mărturisit asistenta socială. În adăpostul provizoriu, nevoiașii au primit două feluri de mâncare, calde, ceai, un pat și rânduri curate de haine. Cei mai mulți dintre ei au preferat să se refugieze în adăpost doar în cursul nopții, iar dimineața plecau la cerșit. Sărmanii din Hârșova au primit ajutoare pentru lemne Primăria Hârșova a raportat Instituției Prefectului Constanța că are spațiu arhi-suficient pentru a-i caza pe oamenii străzii, în caz de nevoie - adică în două săli de sport din oraș. Nu a mai fost nevoie, însă, ca sălile de sport să fie folosite, pentru că nu au fost identificați oameni ai străzii care să sufere din cauza gerului. Tudor Nădrag, primarul orașului Hârșova, ne-a declarat că cei patru bărbați care nu au niciun rost și niciun sprijin, identificați în localitate, sunt cazați în apartamentul social al primăriei. „Sunt cazați doi dintre ei, de doi sau trei ani. Sunt îngrijiți de asistenții sociali, primesc mâncare”, ne-a spus edilul local. Pe de altă parte, deși nu au fost oameni ai străzii în căutare de adăpost, Primăria Hârșova a oferit ajutoare de urgență mai multor familii pentru a-și putea cumpăra lemne. „Sunt familii care sunt pe lista celor care trebuie să primească ajutorul pentru lemne. Dar nu l-au primit, pentru că nu au venit banii de trei luni. Am dat câte 100 - 200 de lei bătrânilor și celor care erau bolnavi”, a adăugat prima-rul. Au primit astfel de ajutoare 66 de persoane. La fel, ajutoare sociale pentru încălzire au primit și 30 de persoane din comuna Horia, care nu aveau resursele necesare pentru a se proteja de gerul aprig. În Mangalia, oamenii străzii s-au adăpostit în căsuțe În Mangalia, oamenii străzii au avut la dispoziție adăpostul care funcționează, permanent, la marginea municipiului. Este vorba de 11 căsuțe, dintre care trei construite anul trecut, special pentru a oferi un acoperiș deasupra capului săracilor în astfel de zile. Persoanele fără adăpost pot dormi în respectivele locații, primesc mâncare și se pot spăla la baia comunală. Potrivit reprezentanților primăriei, sunt 15 beneficiari, care vin în fiecare seară la căsuțe, iar dimineața pleacă înapoi pe străzi. În municipiul Constanța, oamenii străzii au fost transportați, ieri, din Urgența Spitalului Județean, către camerele amenajate în sediul Asociației Fair Play. Potrivit repre-zentanților spitalului, zece din cei 15 oameni sărmani au putut fi transportați, întrucât nu aveau nicio afecțiune care să necesite îngrijiri medicale.