Bonele, pe cale de dispariție, în România. Ce soluții găsesc părinții

Alegerea unei persoane care să aibă grijă de cea mai importantă ființă din viața ta este, clar, o sarcină extrem de dificilă. Tocmai de aceea, trebuie să fii mereu atent la toate detaliile, pentru ca acea bonă care va avea grijă de copilul tău să fie cea mai potrivită alegere pentru cel mic și, desigur, pentru familia ta. Dar ce te faci atunci când nu ai de unde alege și tu trebuie să te întorci la serviciu sau ai alte treburi ce nu suportă amânare și nu ai cu cine lăsa acasă copilul?Desigur, există acele cazuri fericite, când tinerii căsătoriți beneficiază de sprijinul necondiționat al bunicilor, care nu mai știu, efectiv, ce să facă numai ca nepoțelul mult iubit să nu ducă lipsă de nimic. Aceasta este, însă, categoria celor norocoși, dar nu mulți se află în această situație.Trebuie precizat că cerere din partea părinților este, însă oferta lasă de dorit, pentru că, la ora actuală, în județul Constanța nu mai există așa ceva.Cu o tradiție de ani de zile, Agenția „Casanda Baby” are ca obiect al activității tocmai găsirea celei mai bune soluții pentru familie, respectiv găsirea unei bone care să se potrivească standardelor, exigențelor și nevoilor familiei și ale copilului.Din păcate, la ora actuală nu mai există bone, iar cele care s-au școlit au plecat de mult timp peste mări și țări, acolo unde sunt plătite mai bine ca în România.„Bonele sunt pe cale de dispariție. Părinții caută, vin la noi, dar nu îi putem ajuta, pentru că nu mai avem personal calificat. Spre exemplu, anul acesta, am avut doar două plasări, unde am trimis două angajate mai vechi. Nu mai există interes să se califice pentru această meserie. Multe bone au plecat în străinătate, altele au plecat să lucreze la hipermarket. Familiile angajează, în schimb, bone fără experiență. Mai grav este că nu mai reușesc să găsească personal calificat, așa că, de multe ori, găsesc bone prin intermediul prietenilor, al cunoștințelor etc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adriana Gavrilă, directorul agenției „Casanda Baby”.Ca urmare, părinții sunt disperați, din cauză că nu găsesc bone specializate. În aceste condiții, ei sunt puși în situația de a apela la femei care nu au avut niciodată grijă de un copil. Mai grav, internetul este plin de astfel de oferte și, doar după o poză draguță a unei doamne sau domnișoare, nu te poți ghida și nici baza.Culmea, salariul pe care îl cer femeile necalificate, pentru opt ore de muncă, depășește suma de o mie de lei, iar unele dintre ele abia reușesc să aibă grijă de copil.Isabela G. și-a căutat o bonă pentru cei doi copii ai săi mai mult de trei luni de zile.„Dacă nu am putut da peste cineva specializat, am încercat pe internet. Eu am nevoie de ajutor cam cinci ore pe zi și cu greu am putut găsi persoana potrivită. În primă fază, am găsit într-un grup de socializare din care fac și eu parte o femeie care părea în regulă. Se pare că m-am înșelat. În prima zi, am găsit ambii copii îmbrăcați cu hainele pe dos, în a doua zi nu le-a dat să mănânce suficient, invocând motivul că ar fi plâns, iar în a treia zi, amândoi erau murdari și ca bonus, și răciți. Așa că, să găsești o bonă care să aibă grijă cu adevărat de copilul tău poate fi o adevărată aventură. Cred că unora li se poate părea amuzantă situația, dar vă asigur că nu este. Ba dimpotrivă, stângăcia, nepriceperea, starea de igienă a unor femei, care, culmea, mai sunt și mame lasă mult de dorit”, ne-a declarat femeia.Și în cazul Laurei T. s-a întâmplat la fel. Bonă calificată nu a găsit, așa că toți cei din jurul său au început să caute în dreapta și în stânga, până când i-au adus la ușă, rând pe rând, tot felul de prietene, vecine, mătuși fără ocupație sau chiar bunici pensionate de curând care nu mai au ce face pe acasă.„În cele din urmă, de nevoie, am optat pentru una dintre ele, dar a trecut o zi, au trecut două-trei și așa zisa bonă nu-l scotea afară deloc pe cel mic. Stătea toată ziua în casă, pe canapea, nu se juca deloc cu el și se uita mereu la telenovele. Vă dați seama că astfel de situații te pot aduce în pragul disperării”, a mai spus femeia.