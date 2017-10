Bona are rol şi de învăţător! Cum pot fi evitate situaţiile de abuz şi neglijare a copilului

Bona are rol și de învățător! Cum pot fi evitate situațiile de abuz și neglijare a copilului

Potrivit noilor reguli, îngrijirea și supravegherea copilului, pe timpul zilei, vor putea fi asigurate de bone fie în baza unui contract individual de muncă, încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale, fie în baza unui contract de prestări de servicii, încheiat între bonă, persoana fizică autorizată și reprezentantul legal al copilului, în cele mai multe cazuri fiind părintele.Această prevedere este inclusă într-o Hotărâre prin care Guvernul a adoptat norme metodologice de aplicare a Legii nr.167/2014, privind exercitarea profesiei de bonă, ce subliniază că ar trebui să existe anumite calificări, pentru ca profesia de bonă să poată fi exercitată. Contrar acestei reguli, mulți părinți apelează la bone necalificate, fără a le face contract de muncă, pentru a nu plăti la stat dările specifice. În anumite cazuri, această decizie a părintelui îl costă pe acesta siguranța copilului.„Bona pe care am angajat-o pentru a avea grijă de fetița mea de doi anișori lucrează fără contract de muncă. Nu are niciun atestat, este o femeie obișnuită, pensionară, dar am toată încrederea în ea. Dacă îi făceam contract de muncă, trebuia să plătesc mai mulți bani, la stat. Ei îi ofer un salariu de 1.200 lei. Inițial, mi-a fost frică, mă gândeam să pun camere de supraveghere, dar, până la urmă, am mers pe încredere și sunt foarte mulțumită de ea. Mă ajută și la treburile casei, fără să-i dau bani în plus”, a declarat Maria Ș., părinte.La Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, se pot face cursuri de calificare pentru postul de bonă, baby-sitter. Cursurile se adresează femeilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 ani, care nu suferă de boli psihice, iar acest lucru se stabilește în urma unui control medical amănunțit.Noile reguli susțin că serviciile bonelor trebuie să fie de calitate, astfel încât acestea să aibă grijă de copii, dar, în același timp, să îi educe, să îi instruiască, să îi îngrijească, să îi protejeze, să îi educe și să îi învețe, folosind metode variate și alternative de educare și supraveghere.Potrivit autorităților pentru protecție socială, părinții trebuie să stabilească, împreună cu bona, un plan de activități, ce include responsabilități ale bonei privind protejarea copilului de orice formă de abuz, neglijare, exploatare, însoțirea copilului la spital până sosesc părinții sau reprezentantul legal, oferirea unei alimentații corespunzătoare calitativ și cantitativ, adaptată vârstei, nevoilor și preferințelor acestuia, în funcție de meniurile stabilite cu reprezentantul legal al copilului.La solicitarea părintelui, bona însoțește copilul cu dizabilități la activitățile de abilitare/reabilitare, precum fizioterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie și de abilitate manuală și alte forme de terapii. Planul de activități se poate revizui anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de progresul copilului, nevoile acestuia sau programul părintelui. Activitatea bonei se supune controlului inspecției sociale, însă controlul se realizează obligatoriu cu acordul și în colaborare cu părintele sau reprezentantul legal.