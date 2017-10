Bolnavii psihic, daţi afară pentru a face loc pensionarilor

Centrul de Sănătate Băneasa, pe lista unităților ce trebuie să dispară

Bolnavii psihic, dați afară pentru a face loc pensionarilor

Lista cu spitalele care vor fi desființate, pentru a fi transformate în cămine de bătrâni sau centre de permanență, a fost definitivată. Guvernanții au aprobat proiectul de Hotărâre inițiat de ministerele Sănătății și Muncii, privind „Dezvoltarea rețelei de cămine pentru persoanele vârstnice”, iar din totalul de 71 de unități propuse inițial, lista mai cuprinde 67. Printre spitalele care au scăpat de desființare, se numără și cel din Cernavodă. În schimb, soarta Centrului de Sănătate Băneasa este încă incertă. Potrivit Biroului de presă al Ministerului Sănătății, „Centrul de Sănătate Băneasa va fi transformat în cămin de bătrâni sau centru de permanență, în funcție de decizia autorității locale”. A rămas la latitudinea autorităților publice locale, în condițiile în care ministerul de resort nu are cadrul legal pentru a desființa spitale pe care le-a trecut deja în administrarea consiliilor locale. „Unde trimitem bolnavii psihic?“ În Băneasa, nimeni nu vrea desființarea unității sanitare. Primarul Gelu Iordache a fost uimit să afle că centrul se află pe lista finală, căci, susține el, „au fost făcute toate demersurile pentru a nu fi desființat, iar comisiile tehnice care au venit de la minister au părut să înțeleagă”. „Clădirea a fost ridicată pe timpul regelui Carol, este veche și nu există soluție tehnică pentru a fi modificată compartimentarea astfel încât să fie transformată în cămin de bătrâni. Toate comisiile care au venit au fost de acord. În plus, și prefectul Claudiu Palaz susține menținerea centrului în forma actuală”, a declarat primarul. Principalul motiv pentru care spitalul ar trebui menținut, au arătat atât primarul, cât și dr. Dan Mihai Niculescu, managerul unității, este Secția de Psihiatrie. Aici, sunt internați 65 de bolnavi psihic, cronici, majoritatea dintre ei fără familii. „Secția de Psihiatrie ar fi cea mai mare problemă. Ce facem cu bolnavii, unde îi trimitem? Sunt pacienți trimiși aici de la Palazu Mare și de la alte spitale din țară, iar drumul spre Băneasa este ultimul pe care îl fac mulți dintre ei. Nu au familii, mor în spital și noi ne ocupăm de înmormântarea lor, există o parte în cimitir dedicată lor. Unde să-i trimitem, dacă toată lumea ni-i aduce aici?”, a afirmat edilul. Pe de altă parte, desființarea ar lăsa fără îngrijiri medicale zeci de mii de locuitori din zonă. „Ar însemna ca 30.000 de oameni, din zona aceasta, să fie transportați la Medgidia sau Cernavodă. Nu există logistica necesară și nu înțeleg unde este economia”, a atras atenția dr. Niculescu. În consecință, consilierii locali și-au exprimat deja dezacordul în ceea ce privește transformarea spitalului în azil. Ministerul amenință, dar nu dă bani Nu se știe însă ce se va întâmpla din luna aprilie, dacă vor deveni o problemă fondurile bănești necesare pentru funcționarea centrului. Ministrul Cseke Attila susține că unitățile sanitare pe care autoritățile locale nu le vor desființa „nu vor mai primi finanțare de la minister de la 1 aprilie”. Dar spitalele, indiferent de natura lor, sunt finanțate doar într-o mică măsură de Ministerul Sănătății. „Este o confuzie! Noi, ca spital, suntem finanțați de la fondul asigurărilor de sănătate, prin Casa de Asigurări de Sănătate, pentru serviciile medicale realizate. Ministerul Sănătății asigură financiar doar pregătirea medicilor rezidenți și acordă fonduri pentru investiții, din când în când. Avem medici în ultimul an de rezidențiat și care ar trebui să vină anul viitor la spital”, a afirmat dr. Niculescu. Prin urmare, ministerul ar putea să lase spitalul fără personal tânăr; în prezent, la Băneasa sunt câțiva specialiști pensionari. Nu înseamnă însă că unitatea nu va primi banii pentru serviciile medicale pe care le va realiza. Mai există posibilitatea ca o parte din finanțare să fie asigurată de autoritatea locală. Băneasa este însă o comună săracă și, în prezent, abia reușește să asigure banii pentru combustibilul spitalului și alte câteva reparații. L-am contactat și pe dr. Constantin Dina, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, referitor la viitorul centrului de la Băneasa. „Noi nu putem să desființăm nimic fără o propunere de la autoritatea locală”, a fost răspunsul acestuia.