Bolnavii nu vor mai aştepta cu orele în Urgenţă? Cum se va rezolva problema

Bolnavii nu vor mai aștepta cu orele în Urgență? Cum se va rezolva problema

După cum prea bine se știe, Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) este în permanență extrem de aglomerată, iar de cele mai multe ori pacienții stau ore-n șir pe holuri până când sunt consultați.Având în vedere această situație, conducerea Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) s-a gândit la o strategie pentru decongestionarea UPU.În primul rând, a declarat șeful DSPJ, dr. Constantin Dina, centrele de primire a urgențelor trimit destul de mulți pacienți la Constanța, ceea ce îngreunează și mai tare activitarea de aici. Tocmai de aceea, pe viitor, se intenționează înființarea unui centru de permanență în zonă, care să preia urgențele minore. „Vrem să facem acest lucru, mai ales pentru că există persoane care se prezintă în Urgență doar pentru o simplă injecție, pe care ar putea s-o facă în Centrul de Primire a Urgențelor (CPU) fără probleme, iar bolnavii gravi să beneficieze de toată atenția în UPU. Cert este că un procent destul de mare din numărul de prezentări în UPU nu sunt urgențe. Oamenii se prezintă în Urgență nu numai pentru injecții, dar și pentru a li se lua tensiunea, pentru amețeli ușoare etc. Desigur, acestea nu sunt niște lucruri care pot fi făcute imediat. Mai întâi trebuie modernizată zona, apoi aduși medici, iar dacă reabilitarea UPU se mișcă repede, poate vom reuși să facem acest lucru până la sfârșitul anului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful DSPJ.În acest fel, a precizat el, vor scădea timpii de așteptare în Urgență. „Deocamdată, aceasta este doar o propunere, rămâne de văzut cât de fezabilă este, dar sunt sigur că vom beneficia de sprijin de la autorități, întrucât este vorba de sănătatea noastră, a tuturor”, a explicat dr. Dina. La acest moment, pacienții sunt prioritizați, iar cei mai gravi vor intra mereu înaintea celor cu pro-bleme mai ușoare. Pentru cei din urmă, există aceste CPU la Cernavodă, Medgidia, Mangalia. Reprezentanții Direcției sunt de părere că zonele acestea ar trebui să preia neapărat o parte dintre pacienți, iar aceștia să nu mai ajungă la UPU Constanța, mai ales că, în prezent, ne confruntăm cu un aflux considerabil de pacienți din aceste zone.În altă ordine de idei, având în vedere mini-vacanța de 1 Iunie și Rusalii, unitatea sanitară s-a dotat din timp cu tot ce-i trebuie, având resurse materiale și umane pentru a acorda asistența medicală celor care se vor prezenta la ei în zilele ce urmează. Mai mult decât atât, spitalul este pregătit și pentru sezonul estival. În plus, destul de curând, Urgența urmează să intre într-un proces de extindere, ceea ce înseamnă că în câteva luni vom avea Unitate de Primire a Urgențelor modernă și bine organizată. „Spitalul Județean este cea mai mare unitate din zona Dobrogei, unitate care deservește și Tulcea, iar vara, cel puțin este sufocată întreaga unitate sanitară, așa că trebuie să ne concentrăm să-l facem un spital solid, modern și să vedem, după aceea, ce mai dezvoltăm pe lângă el. Înainte de toate, însă, până la construirea Spitalului Regional, activitatea este concentrată pe SCJU și nu-l putem lăsa să se degradeze”, a mai spus dr. Dina.