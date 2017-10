Bolnavii dorm câte doi, în paturi rupte şi pe canapele aduse din sala de aşteptare

În Spitalul Județean Constanța

Bolnavii dorm câte doi, în paturi rupte și pe canapele aduse din sala de așteptare

Pacienți înghesuiți în saloane, care dorm câte doi în paturi rupte și reparate cu bucăți din uși sau dulapuri - aceasta este imaginea celei mai mari unități spitalicești din județul Constanța. Iar pentru a fi în ton cu condițiile hoteliere „europene”, bolnavii sunt tratați cu medicamentele aduse de acasă. În Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța domnește nemulțumirea: pe o parte, cadrele medicale sunt supărate că le-au fost micșorate salariile, urmare a concediului forțat din decembrie, rămân și fără tichetele de masă, dar volumul de muncă e mai mare, căci numărul de pacienți este în creștere de la începutul lui ia-nuarie. Pe de altă parte, bolnavii și ei indignați: creșterea internărilor a dus la supraaglomerarea saloanelor, în niște condiții ce nu ar trebui să se regăsească într-un spital, mai ales după un amplu proces de reabilitare de cinci ani (!). Printre secțiile care ilustrează cel mai bine neajunsurile SCJU Constanța se numără Cardiologia și Neurologia. Fiind mai mulți pacienți internați decât paturi, responsabilii secțiilor au trebuit să improvizeze, bolnavii au fost culcați câte doi în pat sau pe canapele aduse din sălile de așteptare și înghesuite prin saloane. În consecință, în saloanele în care ar trebui să fie găzduiți patru, maxim cinci pacienți sunt de fapt zece, iar în cele mici, cu două paturi, sunt înghesuiți și câte șase bolnavi. Câte 10 pacienți într-un salon, la Cardiologie și Neurologie Ferice însă de cei cazați pe canapele - alternativa sunt paturile rupte și „peticite” cu resturi rămase de pe la diverse uși sau dulapuri. „Sunt paturi de peste 30 de ani”, justifică una dintre asistente. De lenjeria de pat decolorată și zdrențuită sau de bureții uzați, catalogați drept perne, pot scăpa doar dacă își aduc așternutul de acasă. La Cardiologie erau internați, ieri, 85 de pacienți în condițiile în care secția are 75 de paturi. „În week-end a fost aglomerație de nedescris, erau 106 pacienți, acum i-am mai externat. A fost o avalanșă de bolnavi cronici, care au venit în urma exceselor din timpul sărbătorilor de iarnă. Au fost, de exemplu, șase infarcte în trei zile. Fiecare medic a văzut un număr dublu sau triplu de pacienți decât de obicei”, ne-a spus dr. Elvira Craiu, medic-șef Cardiologie. Probleme a ridicat și conectarea cazurilor complicate la monitoare pentru a fi supravegheate corespunzător. „Avem doar 12 paturi cu monitoare, iar peste jumătate erau ocupate în week-end cu cei veniți de pe la jumătatea săptămânii. Pe Cardiologie, bolnavii stau șapte sau opt zile în spital pentru tratament. Duminică noaptea, mutam un monitor de la un pacient la altul, pentru a-i supraveghea pe toți”, a adăugat medicul șef. Dr. Elvira Craiu a mai afirmat: „Mai bine condiții hoteliere reduse, decât să-i trimitem acasă, căci pot apărea complicații”. Aceeași înghesuială este și în saloanele de la Neurologie. Dr. Ildiko Toldișan, medic-șef, ne-a declarat că numărul bolnavilor a crescut tot după sărbători. „Au venit foarte mulți pacienți cu accidente vasculare cerebrale sau cu bolnavi de epilepsie, care nu și-au respectat tratamentul. Am fost nevoiți să-i culcăm pe tărgi sau câte doi în paturi”, a arătat specialistul. Ieri, în secție erau internați 85 de bolnavi pe 70 de paturi. Managerul vrea reorganizarea secțiilor Conducerea SCJU Constanța a pus supraaglomerarea saloanelor din ultimele zile pe seama dezinteresului medicilor de familie și a specialiștilor din ambulatorii. „Multe dintre cazuri ar fi putut fi rezolvate de medicii specialiști, în ambulatoriu. Trebuie trase semnale foarte clare medicilor de familie și specialiștilor să-și facă treaba”, a afirmat dr. Dan Căpățână, managerul SCJU. Specialiștii de pe cele două secții spun însă că au fost internate numai cazurile grave. Dr. Dan Căpățână a mai precizat că se are în vedere reorganizarea secțiilor, pentru a mări numărul de paturi unde este nevoie: „Vom face o analiză serioasă, economică, dar și în funcție de morbiditatea specifică zonei. Cele care au multe paturi, dar nu și pacienți, vor fi micșorate”. Paracetamolul lipsește din farmacia spitalului A urma un tratament în Spitalul Județean presupune, pe lângă a fi cazat într-un salon aglomerat, într-o atmosferă înăbușitoare, și achiziționarea medicamentelor necesare din propriul buzunar. Specialiștii de la Cardiologie spun că din farmacia spitalului lipsesc substanțele farmaceutice ieftine, precum digoxim sau furosemid, indispensabile în tratarea bolilor cardiace. Medicii de la Neurologie reclamă, de asemenea, absența paracetamolului, fenobarbitalului sau diazepamului. „Este aglomerație și pentru că aparținătorii vin, zilnic, pentru a aduce medicamente. Firmele ne mai lasă mostre, dar nu se poate trata o populație tarată, cu numeroase afecțiuni, cu medicamente din donații”, a afirmat dr. Ildiko Toldișan. Pe de altă parte, conducerea spitalului a susținut că în farmacia unității ar fi suficiente medicamente și materiale sanitare. „Ar trebui să intrăm în grevă” Lipsurile din Spitalul Județean, care sunt aceleași din întregul sistem sanitar, îi nemulțumesc atât pe pacienți, cât și pe cadrele medicale. Dr. Ildiko Toldișan consideră că actuala situație va duce la compromiterea profesională a specialiștilor. „Ar trebui să intrăm în grevă toți medicii pentru că ne compromitem astfel, tot încercând să facem față la tot felul de neajunsuri”, a arătat medicul.