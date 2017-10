Bolnavii de scleroză multiplă nu se pot integra pe piaţa muncii

Discriminare

Bolnavii de scleroză multiplă nu se pot integra pe piața muncii

Scleroza multiplă este percepută de multe persoane drept o boală psihică. Tocmai de aceea, cei afectați de această maladie sunt de foarte multe ori discriminați. Le este greu să aibă o viață normală, nu sunt priviți drept persoane normale, nu își găsesc un loc de muncă. Din cauza denumirii bolii, semenii sunt reticenți atunci când vine vorba să intre în contact cu o persoană bolnavă de scleroză multiplă. În realitate, afecțiunea nu este una psihică, ci neurologică. Nu este contagioasă și nici nu se transmite ereditar. Pentru că riscă să fie priviți „altfel”, mulți bolnavi ascund faptul că suferă de scleroză multiplă. La Constanța, există o asociație care se ocupă de consilierea, sprijinul și tratamentul acestor bolnavi – Asociația Regională de Scleroză Multiplă – afiliată la Societatea de Scleroză Multiplă din România. În organizație sunt înscriși 84 de bolnavi, după cum ne-a declarat Dorian Ion, președintele asociației. De câteva zile, a fost încheiat un protocol cu un cunoscut centru medical din Constanța, care a oferit asociației un sediu, așa încât să-și poată desfășura activitatea. Urmează al doilea pas – atragerea de fonduri pentru desfășurarea de proiecte. Dacă vor exista bani, bolnavii vor putea face masaj terapeutic gratuit și vor avea și o serie de alte facilități. Viața bolnavilor de scleroză multiplă nu este deloc ușoară. Unii, deși au capacitatea de a munci, nu-și pot găsi un job din cauza reticenței agenților economici, care refuză să angajeze astfel de persoane. Ajutorul pe care îl primesc din partea statului, în baza certificatului de handicap, este foarte mic – între 30 și 269 de lei, în funcție de gravitate. Dorian Ion ne-a declarat că mulți dintre bolnavi refuză să își ridice acel certificat sau să se înscrie în asociație, de teamă că vor căpăta o etichetă negativă și vor fi discriminați. 