Bolnavii de cancer, încotro? "Noi suntem oncologi, nu medici de îngrijiri paliative"

Nu au putut mai mult

Cand citesti,cand vezi,cand auzi asa ceva iti face impresia ca bolnavi in stare terminala exista numai in Romania.Si pentru ca fenomenul asta se manifesta numai la noi din aceasta cauza nu avem un model rezolvat in tarile europene.Asa cum in Romania s-a descoperit ca iarna nu-i ca vara,asa cum in Romania primarii sunt luati prin surprindere cand vine iarna,tot asa bolnavii in stare terminala i-au luat prin surprindere pe politicieni.Politicienii nu au viziune,nu stiu carte,unii sunt semianalfabeti dar in schimb au doctrina politica,au constiinta politica.Cu doctrina stau bine.Sa nu-i contrazici ca te trezesti cu un pumn in falka. Observati cu cata aroganta vorbesc ei despre licitatie,contracte,termene contractuale,avize de la ministere,cadastru care toate sunt mai importante decat suferinta semenilor nostri.Obsevati cata importanta isi dau ei.Mai politrucilor,mai functionarilor,voi mai aveti somn cand un bolnav in stare terminala isi petrece in chinuri ultimile clipe din viata asta ? Mai politrucilor,credinciosilor care toata ziua va fotografiati la usa bisericilor,voi nu credeti in blesteme ? Aici isi varsa naduful un postac care toata ziua il injura pe Boc ca a desfiintat spitale.Acum iti dau cuvantul,mai galagie pesedista.