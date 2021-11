Bolnavii cu afecţiuni hepatice, în pericol. Nu mai au medicamente!

Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH) s-au întâlnit la o masă virtuală cu zeci de specialişti din întreaga ţară, pentru a vorbi despre efectele celui de-al doilea an de pandemie asupra pacienților cu afecțiuni hepatice. Cu această ocazie, se face apel către autorități să înțeleagă că bolile hepatice nu trebuie ignorate.





„Situația pacienților cu hepatite virale C este una dezastruoasă. Ne-am săturat de pauze între contractele cost/volum/rezultate până acum, dar mereu au fost cauzate de negocieri. Acum suntem într-o situație atipică. Negocierile s-au încheiat de două luni de zile, protocoalele terapeutice sunt pregătite și cu toate acestea, hotărârea de Guvern nr. 720, care conține o listă de medicamente compensate pe care se află și medicamentele noastre și care trebuie reactualizată, stă pe masa autorităților fără aprobare”, a declarat Marinela Debu, președinte APAH.





Ea a precizat că la sfârșitul lunii iunie 2021 s-a încheiat vechiul contract prin care pacienții cu hepatită cronică virală de tip C puteau primi tratamentul antiviral. Din păcate, spune aceasta, din luna iulie niciun pacient cu hepatită C nu a mai avut nicio soluție terapeutică, deși negocierile noului contract cost/volum/rezultat s-au încheiat. În aceste condiţii, medicii sunt de părere că fiecare lună în care pacienții cu hepatită C nu au acces la terapia antivirală, având în vedere și contextul pandemic actual, înseamnă agravarea bolii hepatice, pe lângă impactul financiar pe termen lung atât pentru pacient, cât și pentru sistemul de sănătate.





Anul acesta, cea de-a XIII-a ediție a Conferinței Naționale a pacienților cu afecțiuni hepatice din România, care a avut loc de curând, a adus în prim plan situația pacienților cu hepatită cronică virală C, care, conform medicilor, ar fi intrat în a cincea lună fără tratament. Reprezentanţii