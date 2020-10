Bolnavii asimptomatici cu Covid, monitorizaţi de medicii de familie

Având în vedere numărul mare de bolnavi cu Covid 19 din ultimele săptămâni şi numărul insuficient de locuri în spitale pentru aceştia, la nivel naţional s-a decis ca medicii de familie să monitorizeze persoanele asimptomatice, confirmate cu Covid 19.







În ultima perioadă am asistat cu toţii la o explozie a pandemiei cu noul coronavirus. În întreaga ţară, statisticile sunt din ce în ce mai îngrijorătoare, spitalele abia mai fac faţă, pacienţii sunt mulţi…Acesta este motivul pentru care ministrul Sănătăţii vrea ca asimptomaticii şi cei cu forme uşoare ale bolii să nu se mai interneze, ci să rămână sub supravegherea medicilor de familie. Astfel, doctorii ar trebui să îi monitorizeze pe cei care au virusul, dar sunt asimptomatici. În acest fel, aceştia nu ar mai ajunge în unităţile sanitare pentru analize atunci când află că sunt pozitivi. Decizia ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru vine în contextul în care multe dintre spitalele dedicate îngrijirii celor cu SARS-COV-2 au locurile ocupate aproape în totalitate.







Legat de acest subiect, am luat legătura cu vicepreşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie din judeţul Constanţa, dr. Laura Condur, care ne-a declarat că au fost și situații punctuale când oamenii au venit la cabinet pentru cauze diferite (respiratorii, digestive sau altceva) şi au fost consultaţi, apoi au fost confirmaţi cu Covid.







„După ce sunt confirmați sunt monitorizaţi telefonic, zilnic şi aici mă refer atât la cei evaluați 48 de ore sau cei cu forme severe care au fost internaţi o perioadă mai lungă în spital. După externare au o perioadă în care îi monitorizăm zi de zi, până trec 14 zile. Nu este o sarcină grea, pentru că suntem medici și asta ne este menirea, să ne ajutăm pacienții. Că este o perioadă mai încărcată, aşa este, ne descurcăm. Pacienții, în general, au încredere în medicul lor de familie, care le cunoaşte cel mai bine starea de sănătate, comorbidităţile, reacția la boală ,etc. Sigur, nu se pune problema consultului la domiciliu a celui confirmat pozitiv, pentru că, oricum, nu poți să îi faci mai mult decât îi faci telefonic și te şi expui ca medic, riști să te contaminezi și apoi să îi contaminezi şi pe alții. Singura problemă care se pune este cum vor fi evaluați paraclinic acești pacienți”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”.







Dr. Condur crede că haosul din sistemul sanitar existent în acest moment, panica generată în rândul populaţiei fac ca lucrurile să fie complicate.







„Am spus și voi tot spune, atâta timp cât nu se fac niște proceduri clare (care să aibă legătură cu ce este în realitate ), în care să se stabilească circuitul precis al pacientului confirmat, contact, proceduri etc, care să fie actualizate sau completate cu fiecare situație nou apărută (dat fiind faptul că virusul este atât de imprevizibil), lucrurile vor fi greu de ținut sub control. În plus, a început şi sezonul virozelor, aşa că din birouri, fără să te consulţi cu cei care se confruntă zilnic cu situații reale diverse, nu poți să iei măsuri realiste”, a completat dr. Laura Condur.