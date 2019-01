Boboteaza la Constanţa. Buluceală după apa sfinţită şi crucile aruncate în mare

Boboteaza la Constanța. Buluceală după apa sfințită și crucile aruncate în mare

Faleza Cazinoului și zona din fața Arhiepiscopiei Tomisului au devenit neîncăpătoare, ieri, când mii de constănțeni au luat parte la procesiunea prilejuită de marea sărbătoare a Botezului Domnului. Aici, butoaiele cu apa sfântă au fost trase de carele cu boi sau măgari, iar 200.000 de sticle cu apă sfințită le-au fost împărțite celor prezenți. Desigur, la final, nu a lipsitnici obiceiul aruncatului crucii în apă, moment în care30 de curajoși s-au întrecut pentru a scoate crucea din mare.Boboteaza este sărbătorită, în fiecare an, pe 6 ianuarie și, împreună cu ziua Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuit pe 7 ianuarie, marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă. În popor se spune că apa sfințită, numită agheasma mare, adusă în această zi de la biserică, face minuni și că sunt suficiente doar câteva picături pentru a vindeca deochiul sau alcoolismul. Se spune că această apă sfințită îi ajută să curețe casa de duhurile rele și pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple, agheasma mare trebuie să fie băută dimineața, pe stomacul gol, timp de opt zile, până la 14 ianuarie.Acesta este și motivul pentru care, în fiecare an, credincioșii se înghesuie chiar și cu riscul de a fi răniți, numai pentru a prinde măcar una din sticlele cu agheasmă.„Nu contează că este aglomerat. Am stat în fiecare an până când am reușit să iau sticluța cu apă sfințită, care, pe mine și familia mea ne-a ajutat foarte mult. Avem acasă un băiețel bolnav, care a început să se simtă mai bine de când bea agheasmă, o minune dumnezeiască”, ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi Vladimir S., un constănțean.Și Adriana P. a fost prezentă pe platoul din fața Catedralei ortodoxe încă de la primele ore ale dimineții. „Vrem să asistăm la slujbă și să luăm agheasma pentru acest an, pentru că aceasta ne-a ajutat mereu. Anul trecut, soțul a fost operat și abia dacă mai putea merge. Eu sunt convinsă că doar această apă de la Dumnezeu ne-a ajutat, iar acum el se simte bine”, a spus femeia.v v vComparativ cu anul trecut, Arhiepiscopia Tomisului a decis ca în 2019 să fie suplimentat numărul de sticle la 200.000. Reamintim că, la Constanța, pregătirile de Bobotează au început cu câteva zile în urmă, iar preoții au fost ajutați de voluntari să pună etichete pe sticlele cu apă ce le-au fost împărțite credincioșilor.„Aceasta este apa cea vie, care nu se strică. Sunt credincioși care îmi spun că au acasă apă sfințită din 2002, de când am venit la Constanța. Este cu adevărat al 18-lea an de când sfințim apa și o ducem la malul mării și împărțim credincioșilor sticlele cu apă sfințită și iată avem majoratul în această frumoasă și necesară misiune de a dărui oamenilor sfințenia pe care să o ducă în casa lor să se folosească de ea, să guste din ea, să le rămână și pentru sfințenia casei și să stropească cu ea, mai ales când au necaz sau chiar atunci când au o bucurie, să se bucure cu Dumnezeu și să se umple de darurile lui Dumnezeu”, a declarat IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.Ziua s-a încheiat cu aruncarea celor trei cruci în apă. Surprinzător, una dintre acestea a fost recuperată de către un tânăr de religie musulmană, care a declarat că se roagă pentru fiul său bolnav.