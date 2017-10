Blue Flag pe plajele din zona Eforie şi Costineşti

Blue Flag pe plajele din zona Eforie și Costinești

Din 2013, plajele din zona Eforie, Tuzla, Costinești vor putea arbora steagul Blue Flag. Și asta datorită modernizării Stației de Epurare din Eforie Sud. Lucrările au început ieri și vor dura 22 de luni, valoarea totală a investiției ridicându-se la 140 de milioane de lei. Banii provin din fondul de coeziune, în cadrul proiectului CL1E „Reabilitarea Stației de Epurare ape uzate Eforie Sud”. „Această stație trebuia să fie gata demult, a fost unul din cele patru obiective ale măsurii ISPA de la Constanța. Contractul pentru realizarea lucrărilor a fost semnat în 2004, de către Ministerul de Finanțe, dar nu a fost finalizat pentru că cei care au adjudecat inițial lucrarea și-au dovedit incapacitatea de a o realiza. Noi am avut doar rolul de beneficiar final - subdiriginte de șantier. În anul 2008, Ministerul Finanțelor a reziliat acest contract și a trebuit să facem eforturi extraordinare pentru ca România să nu plătească în întregime contractul ISPA derulat pe Constanța, dar am găsit înțelegere la Bruxelles. Am reușit să scoatem această lucrare din măsura ISPA și să o introducem în Programul Operațional Sectorial de Mediu. Astăzi avem un motiv de bucurie: îi anunțăm pe locuitorii județului Constanța și nu doar pe ei că, în sfârșit, lucrurile sunt pe drumul cel drept și am convingerea că vor fi realizate la timp”, a declarat directorul general SC RAJA SA Constanța, Felix Stroe. Acesta a mai precizat că noul obiectiv va asigura epurarea apelor uzate pentru localitățile din zona Eforie - Mangalia. Astfel, la finali-zarea lucrărilor, apele deversate în Marea Neagră vor fi de o calitate ireproșabilă, conform celor mai înalte standarde europene, iar plajele din zonă vor putea arbora steagurile Blue Flag, care arată că apele de îmbăiere respectă toate normele de calitate.