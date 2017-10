Blocurile moderne umbresc clădirile istorice din Peninsulă

Peninsula Constanței ar trebui să fie unul din principalele puncte de atracție pentru turiștii veniți în vacanță la mare. Spunem că ar trebui, căci, în realitate zona pare că nici nu există. Nu sunt panouri, nu sunt puncte de informare turistică, nu sunt indicatoare către străzile și clădirile istorice. De la Piața Ovidiu și până la faleza Cazinoului este ca și cum ai merge prin zona crepusculară. Străzi distruse, case părăsite, geamuri sparte și ziduri goale este tot ceea ce pot „admira” turiștii români și străini într-una din cele mai vechi zone din țară.Periplul nostru ne-a dus ieri pe o străduță scurtă din spatele blocurilor cu vedere la mare din dreptul portului Tomis. Intitulată „Cristea Georgescu”, artera nu e mai lungă de 500 de metri și se înfundă în garajele locatarilor blocurilor. De-o parte și de alta se ridică numai clădiri vechi, cu geamuri înalte. Unele imobile au un etaj, altele două etaje. Doar câteva apartamente par locuite. Tâmplăria de lemn a ferestrelor a fost înlocuită cu geamuri termopan și PVC. Unele sunt de vânzare, altele sunt închiriate.Arhitectură modernă vs. istorieTrotuarele nu o duc nici ele prea bine. Sunt pline de găuri peticite, iar asfaltul șoselei este la rândul lui distrus, semn că prin zonă nu s-a mai ajuns de mult cu asfaltările. În rest, peisajul este la fel ca în toată Peninsula. Doar numele străzii diferă, rețeta este aceeași: clădiri vechi lăsate în paragină, lângă care se ridică imobile noi, cu multe etaje și arhitectură modernă.„Dacă ne uităm pe latura stângă a străzii vedem patru - cinci tipuri de clădiri diferite. Sunt cele vechi, lângă care brusc apare o vilă cochetă, dar modernă, apoi un mastodont de beton, în construcție, lipit de o altă casă veche, apoi blocuri ceaușiste. Zici că cineva își bate joc de zona asta și de istoria Constanței. Ce rost avea ditamai blocul aici? Cum se pot da autorizații de construcție pentru așa ceva?”, ne-a întrebat Petrea Albu, locuitor al Peninsulei. Omul spune că stă aici de o viață și că nu s-ar muta în centru sau într-un alt cartier, dar ar vrea să vadă mai multă preocupare a autorităților pentru această zonă.„Parfumul Peninsulei este altfel decât hărmălaia din Mamaia”De aceeași părere este și un turist care se întorcea împreună cu familia, la plajă. „Cartierul este superb. Venim în fiecare an aici și stăm la niște prieteni, două străzi mai sus. Este un alt fel de vacanță decât cea pe care o poți face într-o stațiune aglomerată cum este Mamaia. Sunt oameni cărora le place parfumul de aici și nu vor hărmălaia de acolo. Păcat că se distruge pe an ce trece”, ne-a spus Marius Pancu.După ani de zile în care Peninsula a fost Cenușăreasa Constanței, recent, autoritățile au pus la cale un plan de reabilitare, pe bani europeni. Însă acolo se vorbește prea puțin despre conservarea și punerea în valoarea a istoriei și prea mult despre ridicarea unor blocuri de 20 de etaje pe falezele Plajei Modern. Istoria, în fond, mai poate să aștepte!