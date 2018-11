Blocurile comuniste, şubrezite de modificările din apartamente. „Ce-o fi, o fi, Dumnezeu cu mila!“

Blocurile comuniste, șubrezite de modificările din apartamente. „Ce-o fi, o fi, Dumnezeu cu mila!“

O cămară, o ușă între balcon și bucătărie, o altă ușă între balcon și dormitor, un perete la intrare, ca să pară mai mare, sunt „micile” demolări pe care proprietarii apartamentelor comuniste le-au făcut și încă le mai fac, pentru a-și moderniza locuința și a o face mai încăpătoare.Cei mai mulți am fost propriii arhitecți și ingineri structuriști și am decis ce să spargem și ce păstrăm, așa cum am considerat noi că este mai frumos, mai comod sau mai spațios. Au dispărut astfel debaralele, pereții din hol, pentru a face un living, iar balcoanele au devenit mini-bucătării. Din păcate, multe din aceste modificări sunt făcute fără autorizație de construcție și fără expertize din partea unui specialist care să spună dacă este afectată sau nu rezistența blocului.„Din apartamentele de pe scara noastră, 20 la număr, aproape niciunul nu mai are compartimentarea pe care a avut-o în 1970, atunci când a fost dat în folosință. Este bloc din plăci, dar s-au tăiat pereți cu flexul, de ieșea praful pe geam, ca la incendiu. Fiecare a făcut cum a vrut, cum a văzut în revistă sau la nu știu ce prieten. Dacă-i întrebi de autorizații, au toți, dar pentru schimbarea geamurilor la balcon și pentru desființarea ușii de la balcon. Multe alte modificări nu apar nicăieri pentru că știm cu toții că au fost vremuri când autorizațiile se dădeau foarte ușor, dacă știai persoana potrivită. Acum, ce-o fi, o fi. Cum mai e structura de rezistență a blocului, Dumnezeu mai știe. Noi doar sperăm să nu fie cazul să aflăm vreodată că e șubredă”, ne-a povestit Dan Roșu, un constănțean care locuiește în zona Casa de Cultură.Fără verificări,doar… turnătorieAstfel de lucrări sunt peste tot în oraș, dar singura modalitate prin care autoritățile pot verifica dacă un proprietar a făcut modificări ilegale în apartamente este verificarea ca urmare a unei sesizări de la vecini. „Atunci când suntem sesizați, se fac verificări la fața locului. Sunt lucrări care nu necesită autorizație de construcție și lucrări care necesită nu doar autorizație, ci și efectuarea unei expertize tehnice a imobilului”, explică reprezentanții Poliției Locale Constanța.Practic, proprietarul apartamentului este obligat să solicite obținerea certificatului de urbanism și, în funcție de lucrări, vor fi necesare și alte avize și expertize. Se face proiect tehnic și abia apoi poate cere autorizația de construcție. De asemenea, trebuie obținut aviz de la Inspectoratul Județean de Construcții, instituție care trebuie notificată și la începerea și la finalizarea lucrărilor.„În urma verificărilor, dacă sunt observate nereguli, pot fi aplicate sancțiuni. În funcție de situație, amenda pornește de la 1.000 și poate ajunge chiar la 100.000 de lei. De asemenea, proprietarului i se dă termen de 90 de zile pentru obținerea autorizației de construcție, oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate sau, după caz, aducerea la starea inițială”, au mai precizat cei de la Poliția Locală.Dar ce te faci cu vecinii care refuză controlul? „Vecinul de la etajul 1 a început renovarea apartamentului, la care a spus că vrea doar să-i dea o zugrăveală. Apoi, printre gresie și faianță veche, am observat că arunca și bucăți mai mari de beton. A tot tăiat cu flexul, dar a spus că reface instalația electrică. Însă eu bănuiesc că taie ceva pereți. Am făcut o plângere la sectorist, care m-a trimis la Poliția Locală. Polițiștii au venit la orele prânzului, când nu se lucra, și muncitorii nu i-au primit în casă, pe motiv că nu sunt ei proprietarii și nu pot deschide ușa. Așa că nu se știe ce au spart și ce nu”, ne-a relatat un alt constănțean supărat pe vecinii săi.Amendă pentru cei carenu-i primesc pe polițiștiilocali în casăLegea îi pedepsește însă pe cei care obstrucționează controlul autorităților. „Conform legislației, pentru împiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea organelor de control abilitate, persoanele riscă să fie sancționate contravențional cu amendă cuprinsă între 3.000 și 10.000 de lei”, completează reprezentanții Direcției Generale Poliția Locală Constanța.Nici Inspectoratul Județean de Construcții Constanța nu poate face verificări decât atunci când se face o reclamație. „Noi putem răspunde unei sesizări și putem să verificăm dacă modificările făcute în apartament sunt legale, conform unei autorizații de construcție. Însă sunt multe cazuri în care se fac modificări legale, despre care nu avem cum să știm și nu putem să facem nimic. Dacă a fost sau nu afectată structura de rezistență poate stabili numai un specialist”, declara recent, pentru „Cuget Liber”, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Construcții Constanța, Harry Michelle Boiagian.Așadar, singura soluție să dormim liniștiți că blocul nostru este sigur, este să ne turnăm vecinii și să așteptăm ca autoritățile să-i verifice, să-i amendeze și să-i pună să zidească pereții la loc. Sau să ne mutăm la casă…