Bloc după bloc, hotel după hotel! Staţiunea Mamaia se umple de turnuri

2

Rromarlanii așa cum sunt - bizdici narcisiști

Fără ajutorul demențial al merdia, kkpIUDAlistii cleptomaniaci Rromarlani si sponsorii lor satanici streini, nu ar fi putut sa distrugă fosta Romanie in numai o generație, si sa'i împuțineze populația cu cinci milioane de suflete arse de tot-holocaustizate. Merdialqaedana Pergaita e psihopata. Face reclama Greco-Tziganilor hoți demonici. Mamaia este un ghetou de beton, rigips si termopane in stil Amerikknar. Nu mai e o stațiune de recreere si odihna. A ajuns un grajd imens de beton in care Greco-Tziganii ii jupoaie de bani contra servicii de rahat-cu-perje pe Rromarlanii ce se încumeta sa vina la mare. Greco-Tziganii primitivi vor avea soarta Zsidanilor in istoria României renăscute din propria cenușă! Amin! Doamne Iisuse Christoase, ocrotește'i pe puținii Romani ce mai supraviețuiesc pe Glia Românească!