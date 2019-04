Blaxy Resort din Olimp, transformat în hotel all inclusive

Lanțul hotelier Titanium, care deține brandul Atrium, a preluat, recent, în chirie și management fostul hotel Blaxy. Complexul se află în plin proces de renovare și va fi deschis, în acest an, sub noul concept, pe 1 iunie.







Atrium Hotel by the Blaxy este clasificat la patru stele, are 350 de camere și este construit în apropiere de stațiunea Olimp, la 400 de metri de plajă.







Titanium Hotels reprezintă un lanț hotelier nou și dinamic, inaugurat, în România, în anul 2016. În prezent, operează în administrare și management trei hoteluri sub brandul Atrium: Atrium Bucharest City Center, Atrium Mountain View Predeal și Atrium Hotel by the Blaxy din Olimp.







Omul de afaceri turc Oguz Yilmaz a încercat în ultimul an să vândă hotelul Blaxy, însă principala problemă pe care a întâmpinat-o nu a fost faptul că a intrat în insolvență, ci că o parte dintre camerele Blaxy sunt vândute în regim de proprietate periodică. Astfel, cei care urmează să-l opereze vor avea și clienți care se cazează la all inclusive, și proprietari ai camerelor pe timp de o săptămână.







Ultimele date analizate relevă însă că acest business s-a blocat, operatorul intrând în insolvență, cu datorii totale în 2017, conform termene.ro, de peste 52 milioane lei, datorii pe termen lung la 30 septembrie 2018 de 7,4 milioane lei, o lipsă de lichidități și afaceri în scădere cu 3,9% în 2017 și cu 52,4% în 2018, comparativ cu anul precedent.