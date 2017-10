„Black Sea and Balkans Security Forum - 2017”

În perioada 8-9 iunie se va desfășura la Constanța un amplu eveniment în domeniul securității și relațiilor internaționale - „Black Sea and Balkans Security Forum - 2017” organizat de asociația New Strategy Center, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța, Zona Metropolitană Constanța și Institutul Diplomatic Român.Forumul regional de securitate va aduce în România invitați cu o vastă experiență profesională, pentru a dezbate provocările clasice și emergente de securitate din zona Mării Negre și regiunea Balcanilor. Temele incluse pe agenda evenimentului se referă la securitatea energetică, cooperarea economică în cele două regiuni, securitatea cibernetică, acțiunile de război informațional, militarizarea regiunii Mării Negre. Împreună cu oficialii români reprezentând instituțiile cu responsabilități în domeniul relațiilor externe și securității naționale, invitații din străinătate vor dezbate în sesiuni deschise, dar și în paneluri supuse regulilor Chatham House, temele de interes pentru securitatea României și zonelor învecinate.La Constanța, la complexul Del Mar din Mamaia, se vor reuni pentru două zile oficiali români și din cadrul NATO, precum și reprezentanți ai mediului academic și de specialitate din SUA, Marea Britanie, Israel, Germania, Italia, Polonia, Olanda, dar și din state ale zonei Mării Negre și din Balcani, precum Turcia, Georgia, Azerbaidjan, Ucraina, Republica Moldova, Grecia, Bulgaria, Serbia, Croația, Muntenegru.Evoluția evenimentelor din ultimii ani demonstrează că regiunea Balcanilor și a Mării Negre trebuie privite în mod unitar, mai ales prin prisma aspectelor din domeniul securității. Importanța strategică a Mării Negre a crescut constant după anexarea ilegală a Crimeei, declanșarea conflictului din estul Ucrainei și militarizarea Mării Negre. În același timp, fluxul migrator din 2015-2016 a vulnerabilizat și mai mult fragilele state din Balcani, precum și coeziunea la nivelul UE. Pentru România, Marea Neagră și Balcanii reprezintă o zonă integrată vitală pentru securitatea sa.Partenerii acestei inițiative își propun ca „Black Sea and Balkans Security Forum” să devină un eveniment relevant la nivel regional, care să creeze anual în România un cadru de dezbateri ample pe teme securitare.Forumul beneficiază de susținerea NATO, având cofinanțare din partea Diviziei de Diplomație Publică a NATO. De asemenea, acest eveniment se înscrie în seria manifestărilor organizate la Constanța cu ocazia Anului Ovidius.