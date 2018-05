Biserica îndeamnă la donare de sânge. "Este o datorie creştinească"

Biserica îndeamnă la donare de sânge. "Este o datorie creștinească"

Preoții vor să contribuie la campania de strângere de sânge din județul nostru și să-și ajute semenii aflați în suferință. În acest scop, Arhiepiscopia Tomisului și Centru Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța au încheiat, săptămâna aceasta, un protocol de colaborare, care are două obiective majore.Primul se referă la îmbunătățirea răspunsului cetățenilor județului la nevoia tot mai crescândă de sânge și componente sanguine necesare tratamentului transfuzional, iar cel de-al doilea, diseminarea informațiilor privind deschiderea centrului de recrutare donatori de celule stem din cadrul CRTS Constanța. Tocmai de aceea, CRTS va participa în perioada următoare la sesiuni de instruire a preoților, în vederea transmiterii către cetățeni a unor informații clare care să îmbunătățească rata de răspuns a potențialilor donatori. Totodată, Arhiepiscopia Tomisului va organiza acțiuni de donare de sânge în cadrul parohiilor. „Implicarea Bisericii în donarea de sânge este indispensabilă, dacă ținem cont că motivațiile donării au puternice rădăcini în creștinism: filantropia, înțeleasă ca iubire a aproapelui, generează altruism, generozitate și empatie cu suferințele pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Astfel, donarea de sânge și de țesuturi se transformăîntr-un dar personal făcut aproapelui, repetat pe parcursul vieții. Totodată, donarea de sânge și de țesuturi nu constituie o încălcare a principilor ce stau la baza creștinismului. Prin implicarea ei, Biserica poate aduce o creștere a numărului de donatori, transformând actul individual de dăruire într-un act de grup (familie, prieteni etc. ) și poate schimba esențial conștiința și cultura generațiilor actuale și viitoare”, au precizat reprezentanții Arhiepiscopiei.La rândul său, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a declarat: „Sângele este cel prin care ne ținem viața. Fără sânge nu putem trăi, dar viața noastră este strâns legată de viața semenilor noștri. A iubi pe semeni noștri este o poruncă dumnezeiască. Noi, cei ce suntem mai puternici, mai sănătoși, trebuie să contribuim la sănătatea celor mai slabi, mai fragili. Este un lucru minunat. Sângele se regenerează. Dăruind, ne rămâne și nouă, îl redobândim, dar marele câștig este că îl oferim altora și oferirea sângelui este un semn de iubire, de solidaritate umană, de dragoste între noi. Cred că nimeni nu se îndoiește că acest lucru este plăcut lui Dumnezeu, este o împlinire a poruncilor Sale și este o bucurie pentru noi să fim folositori semenilor noștri”.Dr. Alina Mirela Dobrotă, directorul CRTS a precizat că a constatat, pe parcursul anilor, faptul că populația acestui județ nu mai este sensibilă, așa cum se întâmpla cu mulți ani în urmă, la nevoile membrilor comunității, la nevoile oamenilor bolnavi.„Toți trăim schimbările din societate, toți trăim schimbările omului din zilele noastre: dezvoltarea abordării meschine, dezvoltarea unor practici egoiste. Dar sunt convinsă că există foarte mulți oameni buni, să avem șansa să-i întâlnim. De ce considerăm că este indispensabilă implicarea Bisericii? Pentru că dumneavoastră aveți puterea de a vă apropia de sufletul oamenilor. Bisericile adună sub acoperișul lor milioane de oameni, iar dumneavoastră sunteți mesagerii unei vieți pline de empatie, de altruism. Sperăm, cu ajutorul dumneavoastră ca oamenii să înțeleagă că a dona sânge este o datorie creștinească. Sperăm ca ei să înțeleagă faptul că donarea este o formă de sacrificiu, fiind în viață. Oferind acel sânge sau niște celule din sângele său, sănătatea nu este afectată, dar poate oferi viață”, a spus medicul.