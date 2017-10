Moment istoric în cadrul organizației

Biologii de la „Oceanic Club“ au salvat de la moarte un vultur codalb

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pe 9 iulie, echipa Societății de Explo-rări Oceanografice și Protecția Mediului „Oceanic Club”, a preluat de la Sulina, la solicitarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, un vultur codalb aflat în incapacitate de zbor, fiind electrocutat.„Pasărea a stat 21 de zile în custodia organizației «Oceanic Club», timp în care acesta și-a recăpătat capacitatea de zbor. S-au identificat punctele de intrare (sub aripa stângă) și respectiv de ieșire (prin piciorul stâng) a curentului electric din corp și prezența unui edem puternic al piciorului și o zonă de arsură. I s-a administrat, în primă fază, o hrană bogată în lichide și vitaminele C și D, iar ulterior, după retragerea edemului, i s-au dat antibiotice. Pe toată perioada, codalbul a fost hrănit în medie cu 700 - 800 de grame de pește pe zi, la care s-au adăugat și alte tipuri de carne dispusă în voliera improvizată, pentru a observa momentul în care este capabil să sfâșie singur hrana”, povestește Raluca Grigore, director de programe S.E.O.P.M.M. „Oceanic Club”.Eliberată după trei săptămâniÎn ultima zi din luna iulie, pasărea a fost inelată de către specialiștii de la Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și, apoi, eliberată în apropiere de Sulina, locul în care a fost identificată și unde se presupune că are cuibul.Vulturul codalb (Haliaetus albicilla juvenil) este cea mai mare pasăre ră-pitoare de zi din Europa. Este răspândit în palearctic, de pe coastele Atlanticului până la Oceanul Pacific și în sud-vestul Groenlandei. Efectivul european este restrâns la numai 5.000 - 6.500 de perechi cuibăritoare, de aceea a fost inclus în categoria SPEC 1:rar.În cursul secolului a XX-lea popu-lațiile de codalb au suferit un declin dramatic din cauza poluării mediului cu insecticide (DDT). În România codalbul este prezent în număr restrâns în Delta și Lunca Dunării. Se estimează că 12 - 18 perechi cuibăresc în țara noastră.În prezent, există programe la nivel european și internațional de monitorizare și proiecție a acestei specii aflată în pericol, ca urmare a scăderii efectivelor într-o manieră dramatică pe parcursul secolului XX.