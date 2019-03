Biocidele neconforme au fost utilizate în peste 30 de spitale

Dezinfectanții pentru spitale care nu îndeplineau standardele corespunzătoare și cu privire la care a fost deschis un dosar penal au fost utilizați în peste 30 de spitale din țară, a declarat, marți, ministrul Sănătății, Sorina Pintea.Ea a explicat că, după ce s-au constatat nereguli la anumite biocide, "cu acțiune fungică, nu pentru bacterii", s-a dispus retragerea acestora și Ministerul Sănătății a depus o plângere."În cursul anului 2018, inspectorii Direcțiilor de Sănătate Publică și inspectorii Inspecției Sanitare din cadrul Ministerului Sănătății au efectuat verificări cu privire la eficacitatea produselor biocide folosite nu doar în sistemul sanitar, ci și în saloanele de înfrumusețare. Au fost verificate 15 produse biocide - trei dintre acestea prezentând neconformități cu privire la eficacitatea fungicidă. Au fost reverificate în laboratoare acreditate RENAR aceste produse. Neconformitățile s-au confirmat. Prin urmare, ministerul a dispus efectuarea unei plângeri penale vizavi de două societăți - una din București și una din județul Prahova, care comercializau aceste biocide", a arătat Sorina Pintea.În paralel, Direcțiile de Sănătate Publică au dispus retragerea produselor rămase neutilizate, în București - 108 litri, în Prahova - 5.000 de litri."Distribuitorul din Prahova a comandat propriile analize, cu care Inspecția Sanitară nu este de acord pentru că nu sunt acreditate în laboratoare. Prin urmare, ne menținem afirmația cu privire la ineficacitatea acestor biocide. Menționez că aceste biocide se folosesc pentru dezinfecția suprafețelor și a instrumentarului. Instrumentarul merge ulterior la sterilizare. Pot să vă spun că sunt în peste 30 de spitale din toată țara, dar în momentul în care s-a constatat această neconformitate, s-a reverificat și apoi s-a dispus retragerea lor", a adăugat ea.Potrivit ministrului, pacienții din acele spitale nu au fost în pericol."În momentul în care am făcut aceste verificări, aceste biocide erau în spitale. Dacă se aplică protocoalele așa cum le avem, nu există un pericol pentru sănătatea pacientului", a susținut Pintea.Firmele respective au primit și amenzi în valoare de 35.000 de lei, iar când reprezentanții Ministerului Sănătății au încercat să-i contacteze pe administratori, aceștia nu au putut fi găsiți, a adăugat Pintea.Marți, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cinci percheziții în București și județele Ilfov și Prahova la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale ce produc, importă și comercializează produse biocide."Acțiunea se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, zădărnicirea combaterii bolilor și comercializarea de produse alterate", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) transmis AGERPRES.