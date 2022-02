Bine de știut! Când se schimbă ora de vară în 2022

Trecerea la ”sezonul de vară” se va face în ultima duminică din luna martie. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ora 3:00 va deveni ora 4:00. Cele două mari schimbări se fac aproape de echinocțiul de primăvară, respectiv echinocțiul de toamnă.În 2022, România va trece la ora de vară pe data de 27 martie. Ca-n fiecare an, schimbarea are loc în ultima duminică din martie, când ora 03:00 va deveni ora 04:00. Așadar, vom dormi mai puțin cu o oră și ne vom mai trezi mai devreme decât era organismul nostru obișnuit.