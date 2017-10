Bilet nou la RATC. Iată cu ce noutăţi vine

1

E bine ca scot bilete asortate dupa sezon.

Asta e ce lipseste in CT. Bilete asortate dupa sezon. Mai avem pana la un transport de oras de secol 21. Sa stii ca autobuzele circula la intervale regulate de timp, nu ca acum intre 10 si 60 de minute intre ele. Mai bine investesc in sisteme de taxare ca in TM si nu mai trebuiesc scoase bilete la moda dupa fiecare sezon http://www.ratt.ro/taxare/