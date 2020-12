Bilanț negru. Încă 17 constănțeni, răpuși de noul coronavirus

17 constanteni au pierdut lupta cu Covid-19, in ultimele zile, in spitalele din judet. Reprezentantii Prefecturii Constanta au anuntat bilantul negru, numarul total al deceselor inregistrate pana in prezent din cauza infectiei cu noul coronavirus ajungand la 483.







Deces nr 467: Femeie, 73 de ani, Constanța, comorbidități (metastaze hepatice), decedată în 13.12, la Spitalul Municipal Medgidia.







Deces nr 468: Bărbat, 70 de ani, Constanța, comorbidități (hipertensiune arterială, boală renală cronică), decedat în 13.12, la Spitalul Municipal Mangalia.







Deces nr 469: Femeie, 59 de ani, Constanța, comorbidități (neoplasm, diabet zaharat tip II, obezitate, hipertensiune arterială), decedată în 11.12, la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.







Deces nr 470: Bărbat, 77 de ani, Constanța, comorbidități (neoplasm bronhopulmonar), decedat în 12.12, la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.







Deces nr 471: Femeie, 78 de ani, Constanța, comorbidități (AVC sechelar), decedată în 14.12, la Spitalul Municipal Medgidia.







Deces nr 472: Bărbat, 66 de ani, Constanța, comorbidități (diabet zaharat tip II, hipertensiune arterială, demență Alzheimer), decedat în 14.12, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie.







Deces nr 473: Bărbat, 66 de ani, Constanța, comorbidități (tumoră malignă a creierului, epilepsie), decedat în 13.12, la domiciliu.







Deces nr 474: Femeie, 68 de ani, Constanța, comorbidități (insuficiență cardiacă cronică clasa II NYHA, hipotiroidie), decedată în 12.12, la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.







Deces nr 475: Bărbat, 78 de ani, Constanța, comorbidități (hipertensiune arterială, ulcer varicos, gonartroză), decedat în 12.12, la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.







Deces nr 476: Bărbat, 71 de ani, Constanța, fără antecedente patologice cunoscute, decedat în 13.12, la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.







Deces nr 477: Femeie, 74 de ani, Constanța, comorbidități (sechele AVC), decedată în 14.12, la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.







Deces nr 478: Bărbat, 73 de ani, Constanța, comorbidități (hipertensiune arterială, emfizem pulmonar), decedat în 15.12, la Spitalul Municipal Mangalia.







Deces nr 479: Bărbat, 66 de ani, Constanța, comorbidități (obezitate grad I), decedat în 14.12, la Spitalul Municipal Medgidia.







Deces nr 480: Bărbat, 78 de ani, Constanța, comorbidități (diabet zaharat), decedat în 14.12, la Spitalul Municipal Medgidia.







Deces nr 481: Femeie, 74 de ani, Constanța, comorbidități (hipertensiune arterială, cardiopatie dilatativă, insuficiență cardiacă), decedată în 15.12, la Spitalul Municipal Mangalia.







Deces nr 482: Bărbat, 72 de ani, Constanța, comorbidități (boală cronică de rinichi, diabet zaharat tip II, hipertensiune arterială grad III), decedat în 15.12, la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.







Deces nr 483: Femeie, 75 de ani, Constanța, comorbidități (sechele AVC, boală cerebrovasculară), decedată în 15.12, la Spitalul Municipal Mangalia.