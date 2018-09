Bicicletele gratuite, ruginite în depozite, la Constanţa, dar funcţionale la Balchik

Același proiect, două administrații!

Bicicletele gratuite, ruginite în depozite, la Constanța, dar funcționale la Balchik

Sunt mai bine de cinci ani de când Constanța ar fi trebuit să aibă390 de biciclete cu care turiștii și locuitorii municipiului să se plimbe gratuit, prin oraș și prin stațiunea Mamaia. Proiectul, demarat la mijlocul lunii septembrie 2013, ar fi trebuit să dureze doar 18 luni, dar nu enici acum gata. Sunt însă șanse ca să ne putem plimba cu bicicletele gratuite de la primărie, de Crăciun sau chiar de Revelion,când spun reprezentanții instituției că ar putea fi finalizat proiectul.Intitulat Black Sea Bike - Diversification of the tourism services în Constanța - Balchik Cross Border Region by Bike - BSB, proiectul urmărește oferirea de servicii pentru turiștii din zonă.Astfel, ar fi trebuit să ajungă la Constanța 390 de biciclete, în 24 de stații, din Peninsulă, prin centrul orașului și până în stațiunea Mamaia. Dacă se respecta termenul de finalizare, contribuția Uniunii Europene ar fi trebuit să fie de peste 1.270.000 de euro, iar cea a Primăriei Constanța de doar 25.700 de euro. În noile condiții, cel mai probabil, autoritățile locale vor trebui să suporte toată investiția.Unde sunt bicicletele?Dincolo de ridicolul situației, unele dintre stațiile amplasate încă din 2016 au fost deja distruse și se pare că cel puțin una a fost furată cu totul. În plus, bicicletele, despre care Primăria Constanța spune că au fost achiziționate și puse la păstrare, nu le-a văzut nimeni.În tot acest timp, în Balchik, orașul partener în cadrul proiectului, bicicletele sunt funcționale de ani de zile și sunt folosite cu bucurie de turiști sau localnici.„În anul 2013, atât Primăria Constanța, cât și cea din Balchik au accesat bani de la UE pentru a se crea un proiect comun de Bike Sharing atât la Constanța, cât și la Balchik. Ieri, noi am fost în vizită cu bicicletele la Balchik și am făcut pentru dumneavoastră câteva poze cu același tip de proiect pe care îl avem și la Constanța și se vede destul de clar că la Balchik proiectul funcționează de mai bine de trei ani de zile, pe când, la Constanța, stațiile de bicicletă s-au degradat din cauza faptului că nu au fost întreținute cum trebuie și să nu mai vorbim despre cele 390 de biciclete care lipsesc la noi. Rușine, Primăria Constanța, pentru că nu știți să vă folosiți de niște bani și v-ați bătut joc de ei”, au scris recent un grup de bicicliști din Constanța, după o vizită la Balchik.Impotmoliți la serviciile de mentenanțăContactați, reprezentanții Primăriei Constanța au declarat, pentru „Cuget Liber”, că proiectul ar putea fi funcțional până la finele anului 2018.„Bicicletele și stațiile sunt achiziționate în stare perfectă de funcționare și sunt ținute în depozite. E posibil ca până la finele anului să fie puse în funcțiune. Sunt în curs de achiziție și serviciile asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing. Au fost deja trei licitații, dar nu s-a finalizat niciuna. A fost câte un singur participant. Dacă nu vor fi contestații la ultima licitație, proiectul ar putea fi demarat la finele acestui an”, a explicat Diana Sobaru, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.