Biblioteca din Moşneni, la ceas aniversar

Biblioteca din Moșneni, la ceas aniversar

Biblioteca ”Iulia Andreea Movilă” din Moșneni a împlinit un an, perioadă în care copiii Școlii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” Moșneni (structură a Școlii Gimnaziale ”George Coșbuc” 23 August) au petrecut vineri de vineri ore plăcute în micuța sală. Evenimentul a fost sărbătorit cu pizza, jocuri și vizionarea unui film.Cei mai activi copii au fost premiați la finalul unui an de activitate cu tablete, stilouri, biciclete, jucării și jocuri, cărți sau chiar excursii la Amsterdam (Menis Serhan). Multe dintre activitățile bibliotecii au fost organizate la sugestia copiilor și cu ajutorul lor, dovadă că pot fi implicați activ în actul educației.Biblioteca continuă să ofere un program deosebit copiilor și tinerilor satului și în acest an. Mulțumim voluntarilor asociației și conducerii acesteia pentru menținerea colaborării și îi invităm alături de noi pe toți cei dorici să se implice, spre binele copiilor, tinerilor și al întregii comunități.Deja exemplul este luat de Biblioteca ”Dora Alina Romanescu” din Dulcești, unde activează ca voluntar doamna Grozavu Emilia. Urmează cât de curând biblioteca din 23 August.Precizăm că toate aceste biblioteci școlare funcționează în grădinițele din localitățile amintite, unde erau spații excedentare și sunt deschise tinerilor și copiilor din comunitate, chiar dacă aceștia nu frecventează instituțiile de învățământ din comună.