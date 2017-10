Beznă, gropi şi mulţi nervi - Constanţa anului 2016!

Lucrări fără sfârșit pentru reabilitarea rețelei de iluminat public

Beznă, gropi și mulți nervi - Constanța anului 2016!

În urmă cu un an, Primăria Constanța demara, cu surle și trâmbițe, proiectul de reabilitare a rețelei de iluminat public în centrul municipiului, dar și în cartierele mărginașe. Finanțat din fonduri europene, proiectul nu a fost finalizat nici la această oră, deși termenul propus și impus era decembrie 2015. Mai mult decât atât, în unele zone, lucrările trenează de luni de zile, creând mult disconfort locuitorilor.Dacă, în centru, lucrările sunt avansate sau chiar finalizate pe bulevardul Tomis și pe bulevardul Ferdinand, pe bulevardul Mamaia este șantier în toată regula. În cartiere, au fost montați stâlpii, s-au aprins becurile, după care au rămas înșirate fire, cabluri și gropi.Conform proiectului, 1.589 de stâlpi și 2.320 de corpuri de iluminat urmau a fi montate de-a lungul a 76 de kilometri de rețea de iluminat public. Locuitorii din cartierele Baba Novac, Compozitorilor, Veteranilor urmau să aibă, în sfârșit, lumină pe străzi. De asemenea, era cuprinsă rețeaua din cartierul Palazu Mare, dar și din Peninsulă și marile bulevarde ale orașului.„Am reușit să aplicăm și să demarăm acest proiect datorită unor economii la licitațiile pentru alte programe de investiții. Proiectul a fost semnat pe 27 februarie 2015 și sperăm să terminăm pe 27 de-cembrie 2015, din cauza condiționării cheltuirii banilor europeni până la finele acestui an”, declara, pe 25 august 2015, Ani Merlă, director de programe în cadrul Primăriei Constanța.„Se va lucra nonstop dacă va fi necesar! La rândul său, Claudiu Ilie, directorul punctului de lucru Constanța al Luxten, compania care efectuează lucrările, spunea chiar că „se va lucra cu mai multe echipe, nonstop dacă va fi necesar, pentru a termina la timp”.În ciuda promisiunilor, ritmul nu a fost destul de susținut, însă s-a avut în vedere în special zona centrală și cea a Gării Constanța, mai ales că se apropia sezonul estival. Așadar, dacă în cartiere încă mai este mult de lucru, platoul din fața gării este finalizat, iar zona arată într-adevăr civilizat, din punct de vedere al iluminatului public. Au fost montați stâlpi înalți și aparate de iluminat noi, cu linii electrice subterane și sisteme moderne de telegestiune.Șantiere abandonate În rest, e jale. Șanțurile nu au fost astupate, cablurile nu au fost îngropate, iar muncitorii și-au lăsat utilajele pe șantiere, semn că vor reveni.„Este un dezastru. Au abandonat lucrările. Au făcut lumină și au plecat. Nu au terminat totul. Trebuie să astupe șanțurile, să aranjeze străzile, trotuarele, pe care le-au stricat. Ne-au lăsat așa, cu mormane de pietre și gropi. Este neplăcut, mai ales că am stat atâtea luni cu șantierul sub nas”, ni s-a plâns un locuitor din cartierul Baba Novac.Șantier este și pe bulevardul Mamaia, unde pietonii sunt nevoiți să ocolească șanțurile de pe trotuare și să iasă pe carosabil.„Unele porțiuni nu sunt semnalizate cum trebuie. Riști să te împiedici și să îți rupi gâtul. Mai trebuie să o iei și pe stradă, iar dacă nu ești atent, riști să fii agățat de o mașină”, ne-a spus și o constănțeancă din zonă.Am încercat să obținem un punct de vedere și de la reprezentantul Primăriei Constanța, Ani Merlă, însă, până la închiderea ediției, aceasta nu a putut fi contactată.