Betoane pe bulevardul Lăpuşneanu. S-a pus cruce pe ultimele două spaţii verzi de vizavi de Tăbăcărie

Sarutul lui Iuda

Domnilor pensionari....cetateni,pentru ca tot suntem in Saptamana Mare,a venit vremea sa intelegeti / sa intelegem de ce v-a iubit Mazare sau de ce v-a sarutat Fagadau.Explicatia e simpla:Fagadau v-a sarutat pentru un pumn de arginti.Sărutul lui Iuda a devenit un simbol al trădării, al fățărniciei, si al celei mai mari josnicii și nemernicii omenești.Nimic mai dezgustator.Nimic mai prezent,mai actual decat tradarea biblica.Nu m-ati crezut.Ati spus ca am ceva cu bolsevicii,cu PSD-ul sau cu Mazare/Fagadau in mod special. Internetul este plin de poze cu barbati care se saruta intre ei pentru un pumn de arginti.Nicusor il saruta pe Hasotti,Dragomir il saruta pe Mazare(sau invers).Mazare isi saruta pensionarii dintr-un club al lor.Pensionarii il saruta pe Fagadau in buna traditie "crestineasca".Probabil ca si Iuda a plans pe umarul lui Hristos asa cum l-am vazut pe Mazare lacrimand in clubul pensionarilor.Si mai grav este ca acest partid(PSD) ,care se crede un partid al celor mai buni patrioti,apoi Mazare si Fagadau au reusit sa ne desparta si mai mult.Ne-a despartit in proprietari de apartamente "ceausiste" si proprietari de apartamente "mazariste.Ne-a despartit in automobilisti si biciclisti,in mamici pietoni si automobilisti,in iubitori de caini si ucigasi de caini,in sorosisti si patrioti,in basisti si pesedei,etc.Prapastia dintre noi se mareste in fiecare zi.Ne dispretuim si ne urâm din ce in ce mai mult pentru ca ne-am lasat sarutati de oameni ca Mazare si Fagadau.Parca acesti oameni sunt facuti sa ne irite,sa ne intarate unul impotriva altuia.Primaria este o institutie anti-cetataneasca,Primaria este facuta sa ne faca viata mai grea,sa ne dezguste,sa ne reclamam intre noi,sa ne plimbam in tot felul de procese.Primaria este cel mai mare dusman al nostru.Nici nu ma indoiesc.Si totusi,Iuda a avut un sfarsit tragic.