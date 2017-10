Betoane în loc de iarbă! Două turnuri vor fi ridicate pe spaţiu verde, în Tomis II

7

La Navodari la fel

Si la Navodari s-au stricat multe spatii verzi. In parcul central a distrus si fantana arteziana ca sa aiba loc un patron cu toate masinariile lui. In parculetul de langa Scoala nr.1 s-a facut bisericuta. In spatele blocului F tasaul era mult spatiu verde, pe care l-a betonat. Acum este stadion. La stadion n-au voie. Vin toti baietii din Navodari si joaca fotbal. Nu mai stii ce este linistea. Vine politia, nu le face nimic. Dupa 10 minute incep iar. Leagane peste tot langa geamurile locatarilor, pe care le folosesc adolescentii. statui peste tot, Au taiat copacii ca sa puna brazi.