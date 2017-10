Beneficiezi de ajutoare sociale? Sunt modificări de ultimă oră

5

De ce 'ajutor social' pentru puturosi si mincinosi'?

De ce autoritatea locala care distribuie aceste 'pomeni' nu aplica legea in vigoare si in loc sa verifice la sange pe cei care solicita aceasta pomana, complica situatia si se fac complici la 'jaful bugetar'. De exemplu, pe lista 'ajutatilor' sunt multi care muncesc la 'negru' cu venituri destul de mari, deci sunt activi, dar nu vor sa plateasca impozite si taxe. Altii, care au indeletniciri imorale-prostitutie, vanzari de droguri si etnobotanice- si care sunt supravegherea politiei, de ce sunt pe lista ajutatilor? Cine verifica cum traiesc cei care sunt ajutati social? Poate cei care cu adevarat au nevoie de ajutor social, cum ar fi persoanele cu handicap sever, batranii fara urmasi, tinerii care dupa 18 ani in orfelinate sunt 'aruncati' pe strada, nu sunt suficient de ajutati pentru ca alte 'termite' cu complicitatea autoritatilor, consuma fondurile alocate inn acest scop. Listele ajutatilor trebuiesc 'igienizate' de cei care sunt apti de munca si nu au muncit in viata lor, necontribuind cu nimic la binele comunitatii. Pensiile de urmas ar trebui deasemenea acordate numai copiilor, pana la majorat, nu mai mult de 25 de ani, daca urmeaza o facultate. Sotiile nu ar trebui sa beneficieze de pensie de urmas dupa sot, daca nu a muncit in viata ei. Asa sunt o multime de sotii de cadre militare cu pensii de urmas de mii de lei, sfidand in felul acesta pe cei care au muncit o viata intreaga si au pensii sub 1000 lei. Toti cei care nu au muncit dar au crescut copii, pot fi ajutati la batranete de copiii lor. Asa este moral intr-o societate sanatoasa! Pentru cei care au muncit si au contribuit la fondul de pensii pe intreaga perioada, conform legii, nu trebuie sa aiba pensie sub 1000 lei! Poate asa vor fi mai multi bani pentru a face ceva in folosul celor care au nevoie cu adevarat!