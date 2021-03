Belgia cere dozele suplimentare de vaccin AstraZeneca destinate țărilor care l-au suspendat

Belgia a cerut companiei AstraZeneca să i se ofere dozele suplimentare destinate țărilor europene care au suspendat temporar administrarea serului din cauza temerilor legate de posibile efecte secundare. În ultimele zile, mai multe țări europene printre care Germania, Franţa şi Italia, au anunţat că suspendă ca măsură de precauţie administrarea vaccinului AstraZeneca, în urma semnalării unor probleme sanguine la persoane inoculate cu acest ser, precum dificultăţi de coagulare sau formarea de cheaguri de sânge (tromboze), dar fără o legătură dovedită în acest stadiu.







„Am contactat AstraZeneca și am întrebat dacă este posibil să folosim dozele în plus, dacă există vreunele”, a anunțat miercuri ministrul pentru protecție socială Wouter Beke, afirmând că „dacă le putem obține, le vom folosi în strategia noastră”, potrivit The Brussels Times.







Potrivit purtătoarei de cuvânt a ministrului Beke, compania AstraZeneca a răspuns solicitării și a spus că va analiza cererea în funcție de răspunsul pe care Agenția Europeană a Medicamentului îl va da joi.







„Când o țară își suspendă campania în cazul unui vaccin anume și apoi decide să readministreze vaccinul, încrederea publică în acest vaccin va fi mult mai scăzută. Așadar există o probabilitate că odată cu repornirea campaniilor în alte țări va fi mai dificil pentru acestea să administreze vaccinurile AstraZeneca”, a susținut șeful strategiei de vaccinare a Belgiei, Dirk Ramaekers.







„Belgia cere preluarea acestor vaccinuri. În acest fel vom putea accelera campania noastră de vaccinare și prin urmare atinge ținta noastră de vaccinări mai repede”, a declarat Ramaekers când a fost întrebat dacă Belgia ar putea pretinde vaccinuri de la țări care au suspendat inocularea cu AstraZeneca. Până acum nu a fost stabilită nicio legătură de cauzalitate între administrarea vaccinului AstraZeneca și cazurile de cheaguri de sânge depistate la unele persoane iar potrivit Agenţiei Europene a Medicamentului numărul tromboemboliilor la persoanele vaccinate nu este superior celui observat pentru ansamblul populaţiei, punct de vedere împărtăşit şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.