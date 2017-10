Bebeluşii vor fi trataţi în cele mai bune condiţii. Secţia de Terapie Intensivă Nou-Născuţi, demolată şi reabilitată

Bebelușii vor fi tratați în cele mai bune condiții. Secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți, demolată și reabilitată

Viitoarele mămici au toate motivele din lume să se bucure. Lucrările de reconstrucție și modernizare a secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța avansează și, în scurt timp, bebelușii care se vor naște aici vor beneficia de cele mai bune condiții.La acest moment, susțin reprezentanții Asociației „Dăruiește aripi”, acestea se află în faza de demolare.„Ne luăm toate măsurile de siguranță pentru ca activitatea noastră de pe șantier să nu afecteze programul și-așa foarte încărcat al spitalului, poluarea fonică și cantitatea de praf să fie reduse la minim. Nu vă închipuiți că totul este roz, dar ne străduim să trecem peste micile obstacole, din care învățăm în fiecare zi, și să ajungem la soluții viabile, pe termen lung, care au ca scop final reconstrucția și modernizarea secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți din cadrul Spitalului Județean Constanța”, au precizat aceștia.Tot în cadrul proiectului, luna aceasta, ei au mai reușit să strângă bani, prin intermediul a două campanii de strângere de fonduri încheiate cu succes. Prima dintre acestea a fost întreprinsă de o companie de telefonie mobilă, care a organizat o expoziție de vânzare cu diverse promoționale pentru proprii angajați, expoziție care a generat donații în valoare de 10.350 lei.Apoi, în luna septembrie, Veronica Soare a parcurs ca pelerin 880 de kilometri în 33 de zile drumul Camino de Santiago, ducând cu ea mesajul proiectului în care Asociația „Dăruiește Aripi” îi are ca parteneri și pe cei de la Asociația „Inima Copiilor”.„În luna martie am vizitat secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți a Spitalului Județean din Constanța. Când am ieșit din lift și am trecut de ușa care despărțea bebelușii de restul lumii am știut. Nu multe s-au făcut acolo din 1968, când a fost construit spitalul. Rămăsesem ultima în acea încăpere în care se aflau câteva incubatoare. Stăteam în fața celui în care se odihnea cea mai mică făptură pe care am văzut-o vreodată. Nu știam că un bebeluș poate fi atât de mic. Foarte mic. Șapte sute de grame”, povestește pe blogul ei, Veronica Soare.Ulterior, tânăra a strâns donații din SMS-uri, în valoare de 5.680 de euro, toți acești bani intrând în proiectul de reconstrucție a Terapiei Intensive Nou-Născuți.Peste o mie de copii tratați anualLa ora actuală, secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți din cadrul SCJU este singura secție care îngrijește în regim de terapie intensivă copiii nou-născuți prematur sau cu afecțiuni medicale, din zona de sud-est a României.Ca urmare, realizarea acestui proiect înseamnă scăderea ratei morbidității și mortalității infantile neonatale și acordarea îngrijirilor specifice unei secții dotate eficient pentru un debut sănătos în viață a copiilor născuți sau transferați aici.Reamintim că, an de an, o mie de copii născuți cu probleme medicale grave sau prematur sunt tratați în Secția de Terapie Intensivă Nou-născuți. Tocmai de aceea, este nevoie ca cei mici să fie tratați în niște spații corespunzătoare, mai ales că secția nu a mai fost renovată de aproape 50 de ani.Aici, spațiile existente sunt insuficiente și improprii, sunt înghesuite incubatoare pe holuri și în sala de nașteri, iar aparatura este depășită. Echipamentele medicale sunt puține, vechi și suprautilizate, climatizarea este rudimentară, iar condițiile de sterilitate nu permit tratarea în siguranță a pacienților.Acesta este și motivul pentru care, pe viitor, se dorește ca Terapia Intensivă pentru Nou- Născuți din Constanța să se transforme într-unul dintre cele mai performante centre de acest fel din Europa.Așadar, noua secție va avea locuri suficiente pentru terapie intensivă, dar și pentru prematuri, iar copiii vor fi îngrijiți în încăperi sterile și sigure.Totodată, sistemul performant de climatizare și tratare a aerului va asigura sterilitatea necesară.„Fiecare încăpere de tratament va avea gaze medicale, incubatoare și echipamente medicale de ultimă generație, dar și mobilier specializat. Va fi liniște, o iluminare plăcută și confortabilă. Ne dorim ca toți copiii internați în secție să primească cele mai bune tratamente și să aibă parte de cele mai bune condiții pentru a avea o șansă în plus să fie salvați, să crească mari și sănătoși”, a declarat Alina Vasea, președintele Asociației „Dăruiește Aripi”.