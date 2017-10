Beach barurile ar putea dispărea de pe plaje

Beach barurile ar putea dispărea de pe plajele litorale. Iulian Buștiuc, din Corpul de control al Guvernului, a precizat ieri într-o conferință de presă că va propune desființarea tuturor beach – barurilor de pe plaje. „Plajele românești nu-s atât de late încât turistul să obosească până să ajungă la o terasă”, a precizat Iulian Buștiuc. El spune că a descoperit pe plaje construcții care depășesc cu mult cei 20 de metri pătrați prevăzuți în legislație. Plajele sunt sufocate de șezlonguri Sectoarele de plajă concesionate de către operatori au fost sufocate de șezlonguri, mulți turiști plângându-se de faptul că nu mai au loc să-și pună un cearșaf pe nisip, sau că accesul le-a fost blocat spre apă. La această concluzie a ajuns și secretarul de stat în Ministerul Mediului, Lucia Ana Varga, după ce ieri a făcut un nou tur pe litoralul românesc. „Fiecare interpretează legea așa cum vrea el. Dacă lasă liberă o suprafață de 20% din plajă, turiștii nu au acces la mare”, a precizat Lucia Varga. 12 conducte în apa mării Inspecția Teritorială a Apelor a identificat 12 conducte pe litoral. Până în prezent, Apele Române au dezafectat patru astfel de conducte. Pentru celelalte opt instalații au fost notificați proprietarii pentru a se lua măsura de reabilitare sau de dezafectare a conductelor până la sfârșitul acestei săptămâni. Amenzi de până la 20.000 de lei pentru operatorii de plaje În ultima săptămână a plouat cu amenzi în curtea operatorilor de plajă. Direcția Apelor Dobrogea Litoral a aplicat sancțiuni în valoare de 55.000 de lei, așa cum a precizat Gheorghe Babu, directorul Direcției Dobrogea – Litoral Apele Române. SC Zoom SRL, SC Compact Company, SC Zeus Consulting, SC H2O Sports Events SRL și SC Romned Port Operator au fost sancționate pentru că nu au igienizat suprafața de plajă închiriată cu amenzi cuprinse între 5 și 20. 000 de lei. La rândul său, Garda de Mediu Constanța a amendat SC Azur SRL din Eforie Nord, SC Delta Aurora SA, SC Olimpic 2000 SA, SC Lial STAR Import – Export Mangalia și SC Perla Majestic SA Mamaia au primit amenzi în valoare de 5.000 lei. Cu avertis-ment s-a ales restaurantul aparținând SC Minimal AP SRL Mamaia și SC Compact Company SRL. Singura primărie sancționată a fost Primăria Costinești. Sejururi all inclusive pe litoralul românesc Începând cu această lună demarează sejururile all inclusiv pe litoralul românesc. Zece hoteluri din stațiunile Mamaia, Costinești, Neptun, Jupiter și Saturn vor practica prețuri identice sau chiar mai mici decât hoteluri de aceeași categorie din Bulgaria. În vârf de sezon, un sejur printr-o agenție de turism costă 446 euro de persoană, șapte nopți all inclusive la Nisipurile de Aur din Bulgaria și numai 423 de euro la un hotel din Mamaia. Stațiunea numărul 1 în vânzări rămâne Mamaia, cu un grad de ocupare aproape de 100 %, dar se înregistrează creșteri importante ale gradului de ocupare și pentru stațiunile din sudul litoralului: Saturn, Eforie Nord, Neptun, Jupiter, Costinești, Venus, Olimp, Cap Aurora, Mangalia și Eforie Sud.