Bazinul hidrografic Dobrogea - Litoral va avea hartă de risc la inundaţii

După un deceniu de prăpăd,

Bazinul hidrografic Dobrogea - Litoral va avea hartă de risc la inundații

Deceniul prăpădului - așa s-ar putea numi revărsările de nori din ultimii ani peste Dobrogea. Mii de case și de gospodării inundate, sute de persoane evacuate și mulți morți. Practic, orice zonă a Dobrogei este inundabilă. își dau concursul regimul climatic, permeabilitatea scăzută a solurilor și gradul redus de acoperire cu vegetație a reliefului, fenomenele meteorologice extreme tot mai frecvente din ultimii ani. Într-un număr important de cazuri s-a constatat lipsa oricăror lucrări hidrotehnice de apărare. Tocmai de aceea, Dobrogea are nevoie de o hartă de risc, așa cum au fost întocmite pentru bazinele Siret, Prut și Mureș. Gheorghe Babu, directorul Direcției Dobrogea - Litoral „Apele Române“, a declarat într-o conferință de presă că și bazinul Dunărea - Litoral va avea o astfel de hartă de risc. În fapt, se vor realiza măsurători topometrice ale elementelor morfologice ale fiecărei localități situate pe malul unei ape. De exemplu, se va ști câte case vor fi inundate în satul Pietreni situat pe valea Irisului în cazul în care volumul apei va crește. Pe baza istoricului evenimentelor care au avut loc în zonele respective, se va opta pentru o anumită lucrare care va avea meritul de a proteja bunurile și viețile localnicilor. Sute de locuințe în calea apelor În timpul inundațiilor din ultimii ani, sunt case care de fiecare dată s-au aflat sub ape. Nici proprietarul și nici autoritățile locale nu au învățat nimic din lecțiile naturii. De fiecare dată, sinistrații s-au lamentat și și-au ridicat mâinile a rugă spre cer, fără să facă nimic pentru a-și schimba soarta. Majoritatea locuințelor care se află în calea puhoaielor sunt vechi construite fără autorizație. Altele însă, au primit avizele necesare deși autoritățile locale știau că zona este inundabilă. Conform legislației de mediu, proprietarul care dorește să-și ridice locuința în apropierea unei ape, este obligat să obțină avizul de gospodărire ape. Totodată, trebuie să dea o declarație că i s-a adus la cunoștință riscul la care se supune dacă ridică imobilul într-o zonă inundabilă. În Constanța n-au fost cazuri când DADL-ul să refuze eliberarea unei autorizații. În schimb, foarte multe astfel de cazuri au fost în Deltă. În prezent, DADL are în derulare mai multe programe pentru apărarea localităților la inundații pe patru cursuri de apă. Lucrările se realizează pe cursul de apă Agi Cabul în dreptul localității Cuza Vodă, pe Valea Irisului, pe râul Topolog în localitatea Saraiu, urmând ca lucrările să se extindă în localitățile Stejaru și Topolog, pe pârâul Casimcea, urmând să fie cuprinse în proiect Cheia, Runcu, Pantelimon, Războieni și Nistorești. Dacă unele lucrările de reabilitare constau în lărgirea cursului de apă, în alte localități s-a acționat la refacerea podurilor așa cum s-a întâmplat la Runcu și Pantelimonu de Jos. Cinci milioane euro, costul unei hărți de risc Realizarea unei astfel de hărți de risc este costisitoare, cu atât mai mult în bazinul hidrografic Dobrogea unde ar trebui să se catagrafieze o suprafață de 16.000 kilometri pătrați. Costul unei astfel de hărți se poate ridica la suma de cinci milioane euro. Dacă avem în vedere faptul că realizarea unei hărți de risc salvează vieți, atunci nici un preț nu este prea mare. Banii necesari pentru realizarea ei vor veni de la bugetul statului. În câțiva ani vom ști care sunt zonele cele mai critice din județul nostru, urmând ca apoi să se elaboreze un plan de amenajare a cursului de apă. În momentul în care se prognozează o ploaie, se poate estima care va fi nivelul cursului de apă care traversează o anumită localitate. Nu se va putea ști cu certitudine atâta timp cât nivelul va fi crescut în cazul în care solul este deja saturat de apă. 