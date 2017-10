Baylor "Marea Neagră" şi Heineken, parteneriat pentru constănţeni

Baylor "Marea Neagră" și Heineken, parteneriat pentru constănțeni

Peste o mie de constănțeni s-au testat, gratuit, într-o singură lună, pentru depistarea HIV/SIDA și a hepatitelor B și C, cu ajutorul Fundației Baylor „Marea Neagră”. O bună parte dintre aceștia au fost testați în Laboratorul mobil Baylor, care a pornit, din august, prin județ, pentru a veni în întâmpinarea celor care nu au posibilitatea să ajungă la centrele de testare ale fundației și nici să achite contravaloarea respectivelor analize, în alte laboratoare. Proiectul se desfășoară cu sprijinul reprezentanților Heineken România și a Asociației CSR Nest, în cadrul programului de responsabilitate „Heineken pentru Comunități”. „Reprezentanții Heineken România și Asociația CSR Nest au decis, în urma analizării a 11 proiecte ale ONG-urilor și instituțiilor publice din municipiu, să finanțeze două proiecte, unul al Fundației Baylor, iar celălalt al Fundației Fantasio. Am primit o finanțare în valoare de 63.000 de lei fiecare, iar suma obținută a fost destinată facilitării accesului la testare”, au subliniat reprezentanții fundației. La o lună de la demararea proiectului, voluntarii organizației spun că beneficiile sunt deja vizibile: „Deru-larea acestui proiect ne-a fost de un real ajutor, căci s-a asigurat accesul oamenilor la testarea HIV și pentru hepatitele B și C. Au fost eliminate obstacolele existente atunci când este vorba de un program fix, așa cum se întâmplă în centre: programare, transport etc. Am reușit să ajungem în zonele unde oamenii nu-și pot permite, fie din lipsa timpului, fie a banilor, la centrele de testare”, a declarat Georgiana Anghel, purtător de cuvânt al Fundației Baylor „Marea Neagră”. Mai mult, cu ajutorul Laboratorului mobil au fost depistați bolnavi care nici măcar nu erau conștienți de starea lor precară de sănătate. Astfel, numai în municipiul Constanța au fost testați, în luna august, 200 de persoane. Dintre aceștia, 8% au avut rezultate reactive la HIV și cele două forme de hepatită. În continuare, constănțenii au fost direcționați către specialiști și analizele pe care trebuie să le efectueze. De menționat că alte 900 de persoane au fost testate, în aceeași perioadă, în centrele de testare ale fundației. Proiectul se desfășoară până la sfârșitul lui 2011, astfel că cei interesați se pot adresa cadrelor medicale de pe Laboratorul mobil. Programul Laboratorului mobil în septembrie17 și 24 septembrie - În Parcul Tăbăcăriei, în parcarea mall-ului, între orele 14.00 și 19.00 (ultima testare începe la ora 19,00);20 septembrie - Medgidia, în fața primăriei, de la ora 9,30;23 septembrie - Dobromir, în fața primăriei, de la ora 9.30;27 septembrie - Lipnița/ Coșlugea, în fața primăriei Lipnița, de la ora 9.30.