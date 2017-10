Bătrânii nimănui. Pe ei cine-i apără?

După ce au muncit o viață în-treagă, au o brumă de pensie ce abia le ajunge de la o lună la alta. Este suficientă însă pentru a le face cu ochiul borfașilor care știu că pensionarul sau pensionara locuiesc singuri, după ce partenerii de viață au plecat în lumea celor drepți, iar copiii sunt departe. Drept dovadă, în ultima lună, doi pensionari din județul Constanța au trecut prin clipe de groază, când infractorii - niște adolescenți cu mințile luate de alcool! - au intrat peste ei în casă și i-au jefuit.Peste o bătrână de 84 de ani, din Lipnița, tâlharii au intrat în casă în timpul zilei. Erau doi adolescenți, unul de 19 ani, iar celălalt de 15 ani, au bătut-o și au fugit cu banii strânși pentru înmormântare: 1.900 de lei. Până să fie descoperiți de oamenii legii, aceștia cheltuiseră aproximativ 600 de lei. Acum, unul dintre ei, cel major, este arestat preventiv.Peste un bătrân de 79 de ani, din satul constănțean Viile, tâlharii au intrat în toiul nopții. Au băut la bar până au terminat banii și cum știau că bătrânul primise pensia, s-au dus peste el. L-au bătut bine, l-au legat cu o perdea și l-au amenințat că îl vor arunca în Dunăre dacă merge la Poliție. La plecare, au luat și puțin peste 400 de lei, toată pensia victimei. Din nefericire, astfel de atacuri se pot sfârși mult mai tragic, cum s-a și întâmplat, anul trecut, de Crăciun, în satul constănțean Dorobanțu: un individ de 22 de ani a intrat peste o femeie în casă, i-a furat toți banii pe care-i avea, adică 300 de lei, și pentru că femeia l-a amenințat că-l va da pe mâna polițiștilor, a omorât-o. În consecință, se ridică întrebarea: ce măsuri iau autoritățile pentru a preveni astfel de incidente, pentru ca pensionarii să nu ajungă victime ale golanilor care-și petrec timpul prin baruri și fac planuri pentru a-i deposeda de singurul avut pe care-l au?Responsabilitatea cea mai mare pentru luarea unor astfel de măsuri cade pe umerii autorităților locale. Nici nu se poate pune problema de instituționalizare a acestor bătrâni într-un centru din ograda Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, căci, după cum ne-a precizat Roxana Onea, purtător de cuvânt al instituției, „în centrele noastre sunt încadrați doar cei care au un grad de handicap”. „Noi intervenim acolo unde cazul, în momentul în care suntem solicitați, dar principala răspundere revine serviciilor sociale de la nivelul primăriilor”, a adăugat reprezentantul instituției. La nivelul primăriilor din mediul rural din Constanța, abia se știe însă numărul exact al bătrânilor care locuiesc singuri, darămite să fie luate și servicii speciale pentru aceștia, cum ar fi persoane care să le treacă pragul zilnic, pentru a-i ajuta să se gospodărească, pentru a vedea dacă sunt bine și de ce ajutor au nevoie. De ce nu se face mai mult? Nu sunt angajați suficienți și, cum ne-am obișnuit deja, nu sunt nici bani! De exemplu, primarul din Dobromir, Eugen Iliescu, ne-a declarat: „Nu avem o listă cu câți bătrâni singuri avem în localitate, dar este o comunitate mică, sunt cunoscuți”. E drept, însă, că asistentul social nici nu prea are timp să treacă prea des pe la ei, pentru că este unul singur și are multe acte de făcut cu asistații sociali.În schimb, în ceea ce privește măsurile preventive, primarul ne-a precizat că împreună cu polițiștii s-au concentrat pe reducerea infrac-ționalității pe timpul nopții. „Polițiștii patrulează, în special în timpul week-end-urilor și cum aflăm că sunt zone cu probleme, le țin sub supraveghere. De exemplu, am primit informații că în satul Pădureni este o gașcă de adolescenți mai zburdalnici, așa că îi ținem sub observație. Noi am luat o hotărâre de Consiliu Local prin care am interzis circulația căruțelor după lăsarea întunericului, ca o măsură pentru a preveni furturile”, a adăugat acesta. În Lipnița, primarul Florin Onescu se bazează mult pe faptul că localitatea are iluminat public și astfel infractorii sunt descurajați. De altfel, ne mărturisește că infrac-ționalitatea a scăzut foarte mult, comparativ cu anii trecuți. Cât privește faptul că o bătrână din comună a fost atacată… „a fost un caz izolat”, consideră acesta. Nu are fonduri nici pentru Poliție Locală și nici o evidență strictă a bătrânilor nu are, cum nu sunt nici servicii dezvoltate pentru aceștia. Nici în Lipnița, nici în Dobromir localnicii nu mai fac de pază cu rândul, așa cum se practica odată, în satele românești.La nivelul orașelor, situația ar trebui să fie alta, cel puțin teoretic. În sarcina polițiștilor de proximitate este trecută, după cum ne-a precizat comisarul șef Iulian Mândruță, obligativitatea de a avea o evidență cu bătrânii singuri, căci „au un risc ridicat de victimizare”. De asemenea, aceiași polițiști ar trebui să-i viziteze periodic. În realitate, volumul ridicat de muncă îi împiedică să le calce pragul cât de des ar trebui, ci doar când sunt sesizați de vreun vecin.