Bătrâneţea-n rate

Bătrânețea-n rate

Este vremea gogoșarilor, a combustibilului pentru încălzirea de la iarnă. Este toamnă și pentru mulți pensionari asta înseamnă să facă un împrumut la C.A.R.P. Nu vor mult, o mie-două de lei, să se descurce cu toate cheltuielile ce vin odată cu sezonul rece. Alții nu se mai gândesc așa de departe. Împrumută bani să-și cumpere medicamente sau să se opereze la ochi. Pensia nu le ajunge, iar tratamentele nu mai sunt gratuite. „L-am operat pe soțul meu de cataractă, acum două luni. Nu mai vedea aproape deloc, dar e în putere. Era păcat să îl las să se chinuiască așa. Acum e bine. Am luat de la C.A.R. 2.000 de lei, altă posibilitate nu aveam. Că și copiii au grijile lor. Plătim din pensie, câte puțin”, ne spune Anica Petre. Stă la coadă să plătească rata. Lângă ea este nea Nelu Nicolae. Și el are de plătit 90 de lei. A luat anul trecut 2.000 de lei ca să își cumpere lemne. „Este ultima rată, dar cred că o să mai iau vreo mie de lei. Mai am ceva lemne de anul trecut, dar cum anunță ăștia o iarnă grea, nu cred că îmi ajung. O să mai cumpăr vreo două-trei tone, ca să fiu sigur. Că dacă rămân, rămân pentru la anu’. De om mai trăi”, zice bătrânul râzând. 430 de împrumuturi în luna octombrie La Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Constanța vin zilnic cel puțin 15 bătrâni să ceară ajutor. Anul acesta au fost cele mai multe solicitări de împrumut. Pensionarii nu se mai pot descurca singuri, iar copiii lor nu mai au de unde să-i sprijine, ei înșiși fiind șomeri sau cu salariile tăiate. „În luna octombrie am acordat 430 de împrumuturi, iar de la începutul anului 6.000. Cei mai mulți vor sume mici, 2.000 – 2.500 de lei. Le e frică să ia mult, nu știu dacă vor avea de unde să plătească. Acum le trebuie bani pentru izolatul apartamentului, lemne, dar cei mai mulți au nevoie de bani pentru că sunt bolnavi și, fie necesită o operație, fie de tratamente scumpe”, explică Mariana Păculea, contabilul C.A.R.P. Constanța. Poprire pe pensie pentru rău-platnici „Ritmul de împrumut este mai mare anul acesta decât în 2009. Oamenii nu mai au bani, nu le ajung, fiind în vârstă sunt șubrezi și dau bani mulți pe medicamente. În vremurile astea două afaceri merg foarte bine - băncile și farmaciile. La noi omul primește banii foarte ușor și cu o dobândă mult mai mică decât la bancă. Pentru sume până în 1.000 de lei dobânda este de 10%, pentru sume între 1.000 și 2.000 de lei este 11% și așa mai departe, crește cu câte un procent”, precizează ing. Corneliu Enăchescu, președintele C.A.R.P. Practic, orice pensionar poate lua împrumut, dacă este membru al C.A.R.P. și dacă găsește un girant, tot pensionar. „Anul acesta am renunțat să mai acceptăm giranți salariați pentru că s-a întâmplat ca ei să își piardă slujba, iar noi nu avem de unde să oprim banii. Pentru pen-sionarii datornici putem să facem popriri și ne putem recupera banii, în timp”, adaugă Mariana Păculea. Din păcate, odată cu creșterea numărului de împrumuturi, au crescut și întârzierile la returnarea banilor. Bătrânii sunt păsuiți o lună, două, li se mai fac reeșalonări, dar, dacă tot nu reușesc să plătească, ajung să li se pună poprire pe pensie. Casa Județeană de Pensii a instituit deja, la cererea C.A.R.P., procedura de poprire pentru 108 pensii. Însă banii se recuperează mult mai greu așa, pentru că nu se poate reține decât o treime din pensie.